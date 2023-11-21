Армия РФ атаковала ракетами припортовую инфраструктуру в Одесской области
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала ракетами припортовую инфраструктуру в Одесской области

Ракетная атака армии РФ по Одесской области
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Источник:  online.ua

Преступная армия РФ совершила ракетную атаку по объектам припортовой инфраструктуры на территории Одесской области.

Что известно о последствиях ракетной атаки армии РФ по Одесской области

По информации представителей прессслужбы командования Сил обороны юга, в результате вражеской ракетной атаки попадание в объекты припортовой инфраструктуры.

Тактическая авиация россиян в течение дня и вечером нанесла ракетные удары с использованием ракет типа Х-31П, - отмечают представители ОСУВ "Юг".

В командовании Сил обороны юга отметили, что враг атакует противорадиолокационными ракетами, пытаясь выявить позиции ПВО и уничтожить их.

Силы обороны юга рассказали, что на территории Одессы и Белгород-Днестровского района произошло попадание по открытой поверхности, админпостройке и припортовой инфраструктуре. Люди не пострадали.

Что известно о последствиях атак армии РФ авиабомбами по Херсонской области

По информации руководителя Херсонской ОГА Александра Прокудина, в течение вторника, 21 ноября, преступная армия РФ сбросила на регион 25 управляемых авиабомб.

По его данным, бомбы были запущены в период с 11:20 до 13:00. Враг сбросил их на населенные пункты Бериславского и Каховского районов.

В результате атаки, по предварительным данным, пострадали два человека.

В Бериславе ранение получил 74-летний мужчина, в Новобериславе – 54-летний местный житель. Им оказывают медпомощь.

19 ноября, оккупанты обстреляли многоэтажку в Херсоне - 3-летний ребенок получил ранения, когда гулял на улице с бабушкой. Еще трое взрослых тоже пострадали.

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