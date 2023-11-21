Воздушные силы ВСУ сбили ночью ракету "Искандер-К" и 10 ударных дронов армии РФ

В ночь на 21 ноября Россия атаковала Украину "шахедами" и ракетами. ПВО Украины уничтожило подавляющее большинство из них.
Армия РФ атаковала Украину с воздуха
Российские войска ночью выпустили по территории Украины 11 дронов-камикадзе типа "Шахед" и 5 ракет двух типов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Сообщается, что силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета "Искандер-К" и 10 ударных беспилотников.
В результате вражеского удара разрушения и повреждения получили Центральная городская больница в городе Селидово Донецкой области, здание шахты "Котляровская" и другая гражданская инфраструктура.
Комбинированные атаки оккупантов по Украине
В последние дни участились вражеские атаки разных регионов Украины с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед", а также ракет разных типов.
Так, в ночь на 19 ноября российские войска пытались атаковать Киевскую, Черкасскую и Полтавскую области. В результате противовоздушного боя уничтожены 15 ударных БпЛА Shahed-136/131.
Воздушная тревога в Киевской области этой ночью длилась около 5 часов. Там работала противовоздушная оборона.
Какой именно объект был поврежден, местные власти не раскрывают. В результате удара вспыхнул пожар, его уже ликвидировали.
На месте прилета работают экстренные службы и оперативные группы.
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