Воздушные силы ВСУ сбили ночью ракету "Искандер-К" и 10 ударных дронов армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы ВСУ сбили ночью ракету "Искандер-К" и 10 ударных дронов армии РФ

Генштаб ВСУ
Ракета "Искандер-К"
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В ночь на 21 ноября Россия атаковала Украину "шахедами" и ракетами. ПВО Украины уничтожило подавляющее большинство из них.

Армия РФ атаковала Украину с воздуха

Российские войска ночью выпустили по территории Украины 11 дронов-камикадзе типа "Шахед" и 5 ракет двух типов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету "Искандер-К" и 11 ударных БПЛА типа Shahed-136/131, – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Сообщается, что силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета "Искандер-К" и 10 ударных беспилотников.

В результате вражеского удара разрушения и повреждения получили Центральная городская больница в городе Селидово Донецкой области, здание шахты "Котляровская" и другая гражданская инфраструктура.

Комбинированные атаки оккупантов по Украине

В последние дни участились вражеские атаки разных регионов Украины с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед", а также ракет разных типов.

Так, в ночь на 19 ноября российские войска пытались атаковать Киевскую, Черкасскую и Полтавскую области. В результате противовоздушного боя уничтожены 15 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Воздушная тревога в Киевской области этой ночью длилась около 5 часов. Там работала противовоздушная оборона.

В результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, – говорится в сообщении.

Какой именно объект был поврежден, местные власти не раскрывают. В результате удара вспыхнул пожар, его уже ликвидировали.

На месте прилета работают экстренные службы и оперативные группы.

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