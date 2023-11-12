Армия РФ атаковала Харьков ракетами. Повреждена гражданская инфраструктура

Преступная армия РФ нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Харькове и повредила объект в Шевченковском районе города.

Что известно о последствиях ракетной атаки армии РФ по Харькову

По информации мэра города Игоря Терехова, под вражеским ударом оказался Шевченковский район Харькова.

Под ударом находился, в частности, Шевченковский район города. Гражданский объект. Призываю всех харьковчан во время воздушной тревоги быть осторожными, - отметил мэр города. Поделиться

В Воздушных силах перед этим предупреждали о ракетной опасности в Харьковской области.

В частности, по предварительной информации, оккупанты использовали во время атаки по Харькову баллистические ракеты С-300.

Впоследствии тревогу объявили в ряде других областей. По состоянию на сегодняшний день угроза прошла везде, кроме Донецкой области.

По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры.

Предварительно – без пострадавших. Профильные службы работают на месте попадания, говорится в сообщении главы Харьковской ОВА. Поделиться

Что известно о постоянных атаках армии РФ по Харькову и области

12 ноября в Харькове также раздавались взрывы . Позже стало известно, что произошел взрыв на заправке, из-за этого на улице Полтавский путь от улицы Евгения Котляра до улицы Рыльева временно ограничили движение.

После деоккупации россияне ежедневно обстреливают харьковскую область. Особенно страдает Купянский район. Кроме того, недавно оккупанты снова усилили атаки на Купянском направлении, чтобы выйти к реке Оскол.

Так, недавно оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на автомобиль полиции. Это произошло в Купянском районе. В момент атаки стражи порядка ехали задерживать коллаборантов.