Армія РФ атакувала Харків ракетами. Пошкоджено цивільну інфраструктуру

Злочинна армія РФ завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Харкові та пошкодила об'єкт у Шевченківському районі міста.

Що відомо про наслідки ракетної атаки армії РФ по Харкову

За інформацією мера міста Ігоря Терехова, під ворожим ударом опинився Шевченківський район Харкова.

Під ударом був, зокрема, Шевченківський район міста. Цивільний обʼєкт. Закликаю усіх харківʼян під час повітряної тривоги бути обережними, - зазначив мер міста. Поширити

У Повітряних силах перед цим попереджали про ракетну небезпеку на Харківщині.

Зокрема, за попередньою інформацією, окупанти використали під час атаки по Харкову балістичні ракети С-300.

Згодом тривогу оголосили у низці інших областей. Станом на зараз загроза минула скрізь, крім Донецької області.

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Попередньо - без постраждалих. Профільні служби працюють на місці влучання, - йдеться у повідомленні очільника Харківської ОВА. Поширити

Що відомо про постійні атаки армії РФ по Харкову та області

12 листопада у Харкові також лунали вибухи. Пізніше стало відомо, що стався вибух на заправці через це на вулиці Полтавський шлях від вулиці Євгена Котляра до вулиці Рильєва тимчасово обмежили рух.

Після деокупації росіяни щоденно обстрілюють Харківську область. Особливо страждає Куп'янський район. Крім того, нещодавно окупанти знову посилили атаки на Куп'янському напрямку, щоб вийти до річки Оскіл.

Так, нещодавно окупанти скинули з дрона вибухівку на автомобіль поліції. Це сталося у Куп'янському районі. У момент атаки правоохоронці їхали затримувати колаборантів.