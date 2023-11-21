Повітряні сили ЗСУ збили вночі ракету "Іскандер-К" та 10 ударних дронів армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили ЗСУ збили вночі ракету "Іскандер-К" та 10 ударних дронів армії РФ

Генштаб ЗСУ
Ракета "Іскандер-К"

В ніч проти 21 листопада Росія атакувала Україну “шахедами” і ракетами. ППО України знищила переважну більшість з них.

Армія РФ атакувала Україну з повітря

Російські війська вночі випустили територією України 11 дронів-камікадзе типу "Шахед" та 5 ракет двох типів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету "Іскандер-К" та 11 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету "Іскандер-К" та 10 ударних безпілотників.

Внаслідок ворожого удару руйнування та пошкодження отримали Центральна міська лікарня у місті Селидове Донецької області, будівля шахти "Котлярівська" та інша цивільна інфраструктура.

Комбіновані атаки окупантів по Україні

В останні дні почастішали ворожі атаки різних регіонів України за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед", а також ракет різних типів.

Так, у ніч проти 19 листопада російські війська намагалися атакувати Київську, Черкаську та Полтавську області. Внаслідок протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Повітряна тривога у Київській області цієї ночі тривала майже 5 годин. Там працювала протиповітряна оборона.

Внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає, – йдеться у повідомленні.

Який саме об'єкт був пошкоджений, місцева влада не розкриває. Внаслідок удару спалахнула пожежа, її вже ліквідували.

На місці "прильоту" працюють екстрені служби та оперативні групи.

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