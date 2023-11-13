Обстріл РФ Харкова. Ракета влучила поблизу двох розважальних центрів

Військові РФ обстріляли Харків ввечері 12 листопада з зенітно-ракетного комплексу С-300. Удар ледь не припав на розважальні комплекси.

Наслідки обстрілу РФ Харкова

Як зазначається, ввечері 12 листопада близько 19:23 РФ завдала ракетного удару, попередньо з ЗРК С300, по Шевченківському району Харкова.

Зафіксоване влучання в землю біля одного з розважальних комплексів. Пошкоджено дерев'яні ворота. Також є незначні пошкодження у ще одному розважальному комплексі. Постраждалих немає, – повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Поширити

За даними прокуратури, 12 листопада приблизно о 19:30 російські війська завдали ракетного удару по Шевченківському району м. Харкова. Зафіксовано влучання на територію цивільного обʼєкта – одного із розважальних комплексів.

Пошкоджено дахи та каркаси будівель. На місці правоохоронці виявили фрагменти ракети типу С-300.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Що відомо про постійні атаки армії РФ по Харкову та області

12 листопада у Харкові також лунали вибухи. Пізніше стало відомо, що стався вибух на заправці через це на вулиці Полтавський шлях від вулиці Євгена Котляра до вулиці Рильєва тимчасово обмежили рух.

Після деокупації росіяни щоденно обстрілюють Харківську область. Особливо страждає Куп'янський район. Крім того, нещодавно окупанти знову посилили атаки на Куп'янському напрямку, щоб вийти до річки Оскіл.

Так, нещодавно окупанти скинули з дрона вибухівку на автомобіль поліції. Це сталося у Куп'янському районі. У момент атаки правоохоронці їхали затримувати колаборантів.

Також у Харкові в ніч проти 3 листопада було влучання безпілотників у навчальний заклад. Зруйновано 2 та 3 поверхи, дах будівлі, горіли конструктивні елементи. Також внаслідок обстрілу сталися пожежі у житловому будинку, СТО, адмінбудівлю.