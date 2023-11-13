Обстрел РФ Харькова. Ракета попала вблизи двух развлекательных центров

Военные РФ обстреляли Харьков вечером 12 ноября из зенитно-ракетного комплекса С-300. Удар чуть не пришелся на развлекательные комплексы.

Последствия обстрела РФ Харькова

Как отмечается, вечером 12 ноября около 19:23 РФ нанесла ракетный удар, предварительно по ЗРК С300, по Шевченковскому району Харькова.

Зафиксировано попадание в землю у одного из развлекательных комплексов. Повреждены деревянные ворота. Также есть незначительные повреждения еще в одном развлекательном комплексе. Пострадавших нет, – сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Поделиться

По данным прокуратуры, 12 ноября примерно в 19:30 российские войска нанесли ракетный удар по Шевченковскому району г. Харькова. Зафиксировано попадание на территорию гражданского объекта – одного из развлекательных комплексов.

Повреждены крыши и каркасы построек. На месте стражи порядка обнаружили фрагменты ракеты типа С-300.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Что известно о постоянных атаках армии РФ по Харькову и области

12 ноября в Харькове также раздавались взрывы . Позже стало известно, что произошел взрыв на заправке, из-за этого на улице Полтавский путь от улицы Евгения Котляра до улицы Рыльева временно ограничили движение.

После деоккупации россияне ежедневно обстреливают харьковскую область. Особенно страдает Купянский район. Кроме того, недавно оккупанты снова усилили атаки на Купянском направлении, чтобы выйти к реке Оскол.

Так, недавно оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на автомобиль полиции. Это произошло в Купянском районе. В момент атаки стражи порядка ехали задерживать коллаборантов.

Также в Харькове в ночь на 3 ноября было попадание беспилотников в учебное заведение. Разрушены 2 и 3 этажа, крыша здания, горели конструктивные элементы. Также в результате обстрела произошли пожары в жилом доме, СТО, админздание.