Два человека пострадали из-за снегопада в Одесской области — фото и видео
Категория
Украина
Дата публикации

Два человека пострадали из-за снегопада в Одесской области — фото и видео

МВД Украины
Траса
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Одесскую область накрыло сильное ненастье. Сейчас на трассах несколько аварий, в результате которых затруднено движение, известно о двух пострадавших.

Какая ситуация в Одесской области

Спасатели 18 раз привлекались к ликвидации последствий непогоды. Работа производится как в городе Одесса, так и по Одесскому региону.

В Белгород-Днестровском районе из снежного заноса вытащили автомобиль скорой помощи и сопровождают его к месту вызова.

Сейчас на трассах несколько аварий, в результате которых затруднено движение. Известно о двух пострадавших.

На трассе Одесса – Рени возле села Красная Коса перевернулся грузовой автомобиль с зерном. Водитель, к счастью, не пострадал.

На той же трассе возле села Броска на подъеме застряли автомобили, в результате чего увеличилась пробка.

Возле села Лиманское Ренийской ОТГ не смогла проехать карета скорой помощи с больным. Полицейский офицер общины довез медиков и мужчину в больницу на своем служебном транспорте.

У села Новокаменка Измаильского района пассажирский автобус Варна – Киев с 22 пассажирами съехал в кювет. Никто не пострадал.

Таких ситуаций на дорогах Одесщины много.

В Одесской области из-за снега перекрыли движение на двух трассах

Как сообщает областная администрация, автодорога М-15 Одесса — Рени, ведущая на Бухарест, перекрыта для всех видов транспорта, а М-28 Одесса — Южный до объезда Одессы перекрыта для грузовиков.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что ограничения ввели ориентировочно на 12 часов. Он отметил, что на дорогах скользко, есть сугробы, непроездные места, пробки и ДТП.

Информация о возобновлении движения автотранспорта будет предоставлена дополнительно. Просим всех водителей не уезжать из дома, а переждать неблагоприятные погодные условия, - добавил Кипер.

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