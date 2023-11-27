Что делать и как распознать переохлаждение — пошаговая инструкция
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Что делать и как распознать переохлаждение — пошаговая инструкция

Министерство здравоохранения Украины
переохлаждение
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Холодовая травма или переохлаждение, вместе с переломами конечностей, представляют собой один из самых больших рисков, которые несет с собой зима. В Минздраве предоставили инструкцию о том, как распознать опасность и что делать при переохлаждении.

Что делать при переохлаждении

В Минздраве подчеркивают, что общее переохлаждение развивается постепенно и очень опасно.

Что делать, если у вас или у человека рядом есть признаки общего переохлаждения:

  • Прежде чем оказывать помощь, убедитесь, что вам, пострадавшему человеку и другим не угрожает опасность. Только тогда можно перейти к следующему шагу;

  • переместите человека в теплое помещение;

  • успокойте ее и объясните свои дальнейшие действия;

  • вызовите экстренную медицинскую помощь, следуйте указаниям диспетчера;

  • снимите с человека холодную, влажную одежду;

  • если она в сознании, дайте ей безалкогольные теплые напитки;

  • накройте человека термопокрывалом/покрывалом;

  • обеспечьте ей постоянное наблюдение за приездом медиков;

  • если до приезда врачей состояние человека ухудшается, повторно позвоните по телефону диспетчеру экстренной медицинской помощи;

  • по возможности соберите у человека или рядом всю возможную информацию об обстоятельствах получения холодовой травмы.

  • Передайте ее медикам или диспетчеру.

Если до приезда бригады «экстренки» человек потерял сознание, определите, есть ли у него признаки жизни, а если нет – начните сердечно-легочную реанимацию.

Ликвидация последствий непогоды в Украине

В результате непогоды 26-27 ноября в Украине обесточены 882 населенных пункта. Самая сложная ситуация в Одесской, Николаевской, Киевской областях.

В Одессе нашли тела трех человек, которые, вероятно, умерли из-за переохлаждения.

Из-за снежных заносов перекрыт ряд дорог. Школы в нескольких областях перешли на дистанционное обучение.

В Украине работает круглосуточный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. Круглосуточная горячая линия Штаба + 38067400 60 80.

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