Что делать и как распознать переохлаждение — пошаговая инструкция

Холодовая травма или переохлаждение, вместе с переломами конечностей, представляют собой один из самых больших рисков, которые несет с собой зима. В Минздраве предоставили инструкцию о том, как распознать опасность и что делать при переохлаждении.
Что делать при переохлаждении
В Минздраве подчеркивают, что общее переохлаждение развивается постепенно и очень опасно.
Что делать, если у вас или у человека рядом есть признаки общего переохлаждения:
Прежде чем оказывать помощь, убедитесь, что вам, пострадавшему человеку и другим не угрожает опасность. Только тогда можно перейти к следующему шагу;
переместите человека в теплое помещение;
успокойте ее и объясните свои дальнейшие действия;
вызовите экстренную медицинскую помощь, следуйте указаниям диспетчера;
снимите с человека холодную, влажную одежду;
если она в сознании, дайте ей безалкогольные теплые напитки;
накройте человека термопокрывалом/покрывалом;
обеспечьте ей постоянное наблюдение за приездом медиков;
если до приезда врачей состояние человека ухудшается, повторно позвоните по телефону диспетчеру экстренной медицинской помощи;
по возможности соберите у человека или рядом всю возможную информацию об обстоятельствах получения холодовой травмы.
Передайте ее медикам или диспетчеру.
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В Украине работает круглосуточный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. Круглосуточная горячая линия Штаба + 38067400 60 80.
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