Оккупанты объявили чрезвычайное положение в Крыму

Оккупанты в Крыму из-за мощного урагана и шторма заявили, что пережили "армагеддон" и объявили чрезвычайное положение в некоторых районах.

Какая ситуация в Крыму

Гауляйтер аннексированного полуострова Сергей Аксенов объявил 27 ноября выходным днем в Крыму. Также оккупанты ввели чрезвычайное положение.

В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшим в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым, – сообщил гауляйтер. Поделиться

Он также объявил 27 ноября выходным днем, а так называемый глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что украинский полуостров во время шторма пережил "конкретный армагеддон".

Мы пережили конкретный армагеддон: такой силы ветра и такой сил волн вспомнить старожилы не могут. Что-то похоже было, но все-таки чтобы разносило так наголову, когда поднимало бордюры и они летали, как обычные камешки... разрушения приличные, - сказал он. Поделиться

Так называемый советник назначенного РФ главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в результате непогоды по крайней мере один человек погиб.

Предварительно есть погибший в селе Морское под Судаком, где размыло дорогу. Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб, - рассказал он. Поделиться

Что известно о непогоде в Крыму

С вечера 26 ноября в оккупированном Крыму почти 500 тысяч человек остались без электричества из-за шторма. Но уже 27 ноября, по данным "Крымэнерго", из-за непрерывного урагана часть сетей была повреждена повторно, без электричества остаются 400 тысяч человек.

Кроме того, из-за стихии затопило аквариум Севастополя, погибли более 500 морских животных четырех континентов.

В Севастополе на мысе Фиолент ураган частично разрушил комплекс апартаментов, принадлежащий экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву.

Кроме этого, в районе оккупированной Россией Евпатории в результате мощного шторма водой смыло все вырытые российскими военными преступниками линии окопов.