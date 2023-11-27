Оккупанты объявили чрезвычайное положение в Крыму

Оккупанты в Крыму из-за мощного урагана и шторма заявили, что пережили "армагеддон" и объявили чрезвычайное положение в некоторых районах.
Какая ситуация в Крыму
Гауляйтер аннексированного полуострова Сергей Аксенов объявил 27 ноября выходным днем в Крыму. Также оккупанты ввели чрезвычайное положение.
Он также объявил 27 ноября выходным днем, а так называемый глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что украинский полуостров во время шторма пережил "конкретный армагеддон".
Так называемый советник назначенного РФ главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в результате непогоды по крайней мере один человек погиб.
Что известно о непогоде в Крыму
С вечера 26 ноября в оккупированном Крыму почти 500 тысяч человек остались без электричества из-за шторма. Но уже 27 ноября, по данным "Крымэнерго", из-за непрерывного урагана часть сетей была повреждена повторно, без электричества остаются 400 тысяч человек.
Кроме того, из-за стихии затопило аквариум Севастополя, погибли более 500 морских животных четырех континентов.
В Севастополе на мысе Фиолент ураган частично разрушил комплекс апартаментов, принадлежащий экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву.
Кроме этого, в районе оккупированной Россией Евпатории в результате мощного шторма водой смыло все вырытые российскими военными преступниками линии окопов.
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