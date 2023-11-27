Окупанти оголосили надзвичайний стан в Криму

Окупанти в Криму через потужний ураган та шторм заявили, що пережили "армагеддон" та оголосили надзвичайний стан у деяких районах.
Яка ситуація в Криму
Гауляйтер анексованого півострова Сергій Аксьонов оголосив 27 листопада вихідним днем у Криму. Також окупанти запровадили надзвичайний стан.
Він також оголосив 27 листопада вихідним днем, а так званий голова парламенту Криму Володимир Константинов заявив, що український півострів під час шторму пережив "конкретний армагеддон".
Так званий радника призначеного РФ глави Криму Олег Крючков повідомив, що у результаті негоди принаймні одна людина загинула.
Що відомо про негоду в Криму
З вечора 26 листопада в окупованому Криму майже 500 тисяч осіб залишилися без електрики через шторм. Але вже 27 листопада, за даними "Крименерго", через безперервний ураган частину мереж було пошкоджено повторно, без електрики залишаються 400 тисяч осіб.
Крім того, через стихію затопило акваріум Севастополя, загинуло понад 500 морських тварин чотирьох континентів.
У Севастополі на мисі Фіолент ураган частково зруйнував комплекс апартаментів, що належить екс-міністру оборони України Павлу Лебедєву.
Окрім цього, в районі окупованої Росією Євпаторії внаслідок потужного шторму водою змило всі вириті російськими військовими злочинцями лінії окопів.
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