Окупанти оголосили надзвичайний стан в Криму

Окупанти в Криму через потужний ураган та шторм заявили, що пережили "армагеддон" та оголосили надзвичайний стан у деяких районах.

Яка ситуація в Криму

Гауляйтер анексованого півострова Сергій Аксьонов оголосив 27 листопада вихідним днем у Криму. Також окупанти запровадили надзвичайний стан.

У зв'язку з порушенням життєдіяльності населення, що виникло внаслідок проходження несприятливих погодних умов, ухвалено рішення щодо запровадження режиму НС на території певних муніципальних утворень у Республіці Крим, – повідомив гауляйтер. Поширити

Він також оголосив 27 листопада вихідним днем, а так званий голова парламенту Криму Володимир Константинов заявив, що український півострів під час шторму пережив "конкретний армагеддон".

Пережили ми конкретний армагеддон: такої сили вітру і такої сили хвиль пригадати старожили не можуть. Щось схоже було, але все-таки щоб розносило так вщент, коли піднімало бордюри і вони літали, як звичайні камінчики... руйнування пристойні, - сказав він. Поширити

Так званий радника призначеного РФ глави Криму Олег Крючков повідомив, що у результаті негоди принаймні одна людина загинула.

Попередньо, є загиблий у селі Морське під Судаком, де розмило дорогу. Людина вийшла дивитися на хвилі і, на жаль, трагічно загинула, - розповів він. Поширити

Що відомо про негоду в Криму

З вечора 26 листопада в окупованому Криму майже 500 тисяч осіб залишилися без електрики через шторм. Але вже 27 листопада, за даними "Крименерго", через безперервний ураган частину мереж було пошкоджено повторно, без електрики залишаються 400 тисяч осіб.

Крім того, через стихію затопило акваріум Севастополя, загинуло понад 500 морських тварин чотирьох континентів.

У Севастополі на мисі Фіолент ураган частково зруйнував комплекс апартаментів, що належить екс-міністру оборони України Павлу Лебедєву.

Окрім цього, в районі окупованої Росією Євпаторії внаслідок потужного шторму водою змило всі вириті російськими військовими злочинцями лінії окопів.