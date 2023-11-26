У Криму вирує потужний шторм. Низка важливих трас опинилась під водою
Категорія
Події
Дата публікації

У Криму вирує потужний шторм. Низка важливих трас опинилась під водою

Негода у Криму
Джерело:  online.ua

На території окупованого Росією Криму вирує потужний ураган. Наразі вже затопило трасу Саки та Євпаторія. 

Що відомо про негоду у Криму

Зазначається, що у передмісті Євпаторії через штормовий вітер було підтоплено житлові будинки.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, проводиться евакуація місцевих жителів.

Евакуацію проводять на вул. Сімферопольській з п'яти підтоплених будинків.

Синоптики прогнозують на території окупованого півострова "шторм століття".

Найсильніші хвилі і вітер очікуються в Криму вже цієї ночі, - йдеться у повідомленні.

Так званий керівник окупаційної російської адміністрації у Криму Сергій Аксьонов заявив про створення оперативного штабу з ліквідації наслідків негоди.

За інформацією кримських видань, на південному березі Криму висота хвиль може сягати восьми метрів.

Окупанти скаржаться на негоду у Криму

Зараз в Севастополі ураганний вітер вириває дерева і зриває білборди. 

Крім того, вітер на півострові пошкоджує будівлі (зриває дахи й обшивку), а також лінії електропередач.

Чп / Севастополь" проінформувало, що у районі Чайки був град і сніг. "Сталінградський ринок - зриває дах, б'є покрівлею скла... Золотий пляж розносить стихія... Зірвало повітряну лінію, десь у районі Пожарова, - йдеться у повідомленні місцевих Telegram-каналів.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв поскаржився, що в місті виникли проблеми з електро- і газопостачанням.

У мережі з'явилася інформація, що в Саках перебито газопровід.

Завтрашній день в Севастополі оголошений неробочим для працівників установ соц. сфери, дитячих садків, шкіл, установ додаткової освіти і спорту, за винятком медичних установ і оперативних служб. Роботодавцям і вишам рекомендовано ухвалити аналогічне рішення щодо своїх студентів і працівників, - зазначив Развожаєв.

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