У Криму вирує потужний шторм. Низка важливих трас опинилась під водою

На території окупованого Росією Криму вирує потужний ураган. Наразі вже затопило трасу Саки та Євпаторія.
Що відомо про негоду у Криму
Зазначається, що у передмісті Євпаторії через штормовий вітер було підтоплено житлові будинки.
За інформацією місцевих Telegram-каналів, проводиться евакуація місцевих жителів.
Евакуацію проводять на вул. Сімферопольській з п'яти підтоплених будинків.
Синоптики прогнозують на території окупованого півострова "шторм століття".
Так званий керівник окупаційної російської адміністрації у Криму Сергій Аксьонов заявив про створення оперативного штабу з ліквідації наслідків негоди.
За інформацією кримських видань, на південному березі Криму висота хвиль може сягати восьми метрів.
Окупанти скаржаться на негоду у Криму
Зараз в Севастополі ураганний вітер вириває дерева і зриває білборди.
Крім того, вітер на півострові пошкоджує будівлі (зриває дахи й обшивку), а також лінії електропередач.
Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв поскаржився, що в місті виникли проблеми з електро- і газопостачанням.
У мережі з'явилася інформація, що в Саках перебито газопровід.
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