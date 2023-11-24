У СБУ анонсували низку неприємних для Росії сюрпризів щодо Кримського мосту

За словами керівника СБУ Василя Малюка, незаконно збудований Росією так званий Кримський міст приречений і буде зруйнований українськими військовими.

Що відомо про сюрпризи щодо Кримського мосту

Малюк зазначив, що на Росію очікує низка неприємних сюрпризів і не тільки стосовно Кримського мосту.

Ми зруйнували міф про непереможність рашки. Це країна-фейк. Міст приречений. Далі буде багато сюрпризів і не лише щодо Кримського мосту, - підкреслив керівник СБУ. Поширити

За його словами, кремлівська пропаганда розповідала усьому світу, що їхній міст, на охорону якого було виділено більше мільярда євро, нібито є найзахищенішою спорудою у світі.

Однак морські дрони СБУ та інших спецслужб України довели протилежне.

Глава СБУ підкреслив, що успішні атаки морськими дронами по Кримському мосту фактично позбавили російські окупаційні війська важливої логістичної артерії.

Наразі окупанти змушені доставляти зброю за допомогою паромів.

Ми фактично перевернули філософію військово-морських операцій, - пояснює Малюк. Поширити

Крім того, додав він, створений СБУ Sea Baby є не просто військово-морським дроном, а багатоцільовою платформою, яку сьогодні дуже активно використовують для захисту України.

Що відомо про успішні атаки дронів СБУ по Кримському мосту

В липні 2023 року п'ять українських дронів прямували в сторону Кримського мосту. Але російський Су-27 змусив оперативний штаб змінити маршрут і подарував Україні нову ціль – фрегат "Адмірал Ессен".

Було вирішено, що перші два дрони продовжують курс на Кримський міст. А інші три йдуть на пошук та можливе знищення "Ессена".

Вперше СБУ вдарила по мосту 8 жовтня 2022 року. За словами Малюка, були використані СВП (саморобні вибухові пристрої) і 15 тонн гексогену, що в тротиловому еквіваленті дало 21 тонну.

Вдруге міст вразили 17 липня 2023 року за допомогою морських дронів типу Sea Baby. Це була спільна операція СБУ і ВМС.

За допомогою джерел СБУ здобула документацію мосту для планування операції.