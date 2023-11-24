У Кремлі вигадали альтернативу на випадок руйнування Кримського мосту

У Кремлі вже міркують над проєктом будівництва тунелю під Керченською протокою у якості альтернативи побудованому мосту, який наразі є стратегічною цілю українських військових.

Кремль хоче замінити Кримській міст на тунель

За інформацією журналістів видання, злочинне керівництво Росії на чолі із диктатором Володимиром Путіним чудово розуміє, що рано чи пізно українські військові зруйнують Кримський міст і вийдуть до узбережжя Азовського моря.

Однак наразі в Росії не має можливості самостійно реалізувати проєкт з будівництва тунелю під Керченською протокою, а лише профінансувати його.

Зазначається, що до будівництва планується залучити компанії з Китаю.

У Кремлі абсолютно невпевнені у тому, що Кримський міст вистоїть. Інакше такий проєкт взагалі б не розглядався. Бо оціночна вартість створення підземного тунелю під Керченською протокою - від 5 млрд доларів, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

За словами аналітиків, на будівництво лише тільки Кримського мосту пішло від 3,6 до 5 млрд доларів.

Автори матеріалу також не виключають, що будівництво тунелю є довгостроковою перспективою, тобто Кремль буде займатись будівництвом на тлі війни проти України, яка може тривати десятки років.

Або наявні пошкодження вже настільки сильні, що не можуть бути виправлені і міст вже неможливо повноцінно експлуатувати.

Або оцінка наслідків повторних атак, чи просто природних процесів у оглядній перспективі, призведе до аналогічного ефекту.

Що відомо про проблеми зі створенням такого тунелю

Ба більше, створення такого масштабного проєкту під загрозою можливих ударів з боку України взагалі зводить всі можливі варіанти готовності лише до післявоєнної перспективи.

Аналітики вказують, що дозволяє побачити плани Кремля на окуповані території України у перспективі.

За оцінками у Москві, у них не буде суходільного маршруту вздовж Азовського моря, не те що коридору до Молдови та Румунії через Одесу, як планувалось перед вторгненням.

Інакше просто немає сенсу витрачати дійсно величезні кошти. Особливо за умов переходу підсанкційної російської економіки на військові рейки. Але все одно у Кремлі розраховують, що вони збережуть контроль над Кримом.

Реалізація будівництва тунелю спирається виключно на співробітництво з Китаєм, точніше з державною China Railway Construction Corporation (CRCC).

Але, як злиті у ЗМІ документи свідчать, що CRCC готова брати участь лише у випадку повної конфіденційності й участі під виглядом іншої юридичної особи, що пояснюється невизнанням Пекіном анексії Криму.

Але умова конфіденційності вже порушена і, як мінімум, вже може призвести до ускладнень перемовин.

Що відомо про переговори РФ і Китаю щодо будівництва тунелю

За інформацією The Washington Post, бізнесмени з РФ та Китаю із наявними зв’язками з представниками урядів обох країн у жовтні таємно обговорювали плани будівництва підводного тунелю, який з'єднає Росію з окупованим українським Кримом та задля цього створили "консорціум".

Видання твердить, що перевірило автентичність повідомлень, посилаючись на реєстраційні документами компаній, які свідчать про те, що російсько-китайський консорціум за участю осіб, згаданих в електронних листах, був нещодавно створений в Криму.

Переговори, які включали зустрічі наприкінці жовтня, були викликані зростаючим занепокоєнням Росії щодо безпеки 11-мильного мосту через Керченську протоку, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

В електронних листах, поширених серед посадових осіб консорціуму протягом останніх тижнів, згадуються зустрічі з китайськими делегатами в Криму.

В одному з них, датованому 4 жовтня, Китайська корпорація залізничного будівництва (CRCC) описується як така, що "готова забезпечити будівництво залізничних і дорожніх об'єктів будь-якої складності в Кримському регіоні".

Керівник російсько-китайського консорціуму, що базується в Севастополі, відмовився відповісти кореспонденту видання на запитання про проект тунелю.

Володимир Калюжний, російський бізнесмен, який за документами є генеральним директором консорціуму, відкинув це питання, а потім заявив, що не надаватиме жодної інформації "ворожим ЗМІ", і різко припинив розмову.

Його відповідь суперечила тому, як ця пропозиція була описана у внутрішніх електронних листах. У повідомленні, надісланому минулого місяця російському чиновнику, який є одним з головних представників Криму в Москві, Калюжний заявив, що має "лист від наших китайських партнерів про готовність однієї з найбільших компаній Китаю CRCC взяти участь в якості генерального підрядника в будівництві тунелю під Керченською протокою".

Електронний лист був адресований Георгію Мурадову, який значиться як постійний представник Республіки Крим при президенті Росії Володимирі Путіні. Мурадов не відповів на прохання про коментар.

Шість з дев'яти директорів-засновників консорціуму не вказані у реєстраційних файлах. Електронні листи також свідчать про намагання Китаю зберегти секретність.

В одному з листів підкреслюється, що CRCC братиме участь лише за умови "суворого дотримання повної конфіденційності" і що назва компанії буде замінена на "іншу, не пов'язану з нею юридичну особу" в будь-яких контрактах. В іншому електронному листі згадується китайський банк, готовий "конвертувати свої доларові кошти в рублі для переказу в Крим для фінансування проектів (консорціуму)".

Також в електронних листах цитуються обговорення консорціуму з керівником CRCC, якого ідентифікують як Сюй Хуасян (Xu Huaxiang) - ім'я, яке збігається з ім'ям громадянина Китаю, що значиться як віце-президент і заступник генерального директора міжнародного підрозділу компанії. Спроби зв'язатися з Хуасяном не були успішні.

"З огляду на ризики санкцій і саботажу, американські чиновники та експерти висловили здивування тим, що CRCC ризикнула втрутитися в цю справу", - пише видання.

Експерти з великих міжнародних транспортних проектів кажуть, що будівництво тунелю під Керченською протокою технічно можливе, і що Китай має необхідний досвід та обладнання.

Проте, за їхніми словами, це буде величезне підприємство, порівнянне за масштабами з тунелем між Данією і Німеччиною, який будується вже вісім років, коштуватиме понад 8,7 млрд доларів і стане найдовшим тунелем в Європі, коли його буде завершено наприкінці десятиліття.