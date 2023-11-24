В Кремле придумали альтернативу на случай разрушения Крымского моста

В Кремле уже размышляют над проектом строительства тоннеля под Керченским проливом в качестве альтернативы построенному мосту, который сейчас является стратегической целью украинских военных.

Кремль хочет заменить Крымский мост тоннелем

По информации журналистов, преступное руководство России во главе с диктатором Владимиром Путиным прекрасно понимает, что рано или поздно украинские военные разрушат Крымский мост и выйдут к побережью Азовского моря.

Однако пока у России нет возможности самостоятельно реализовать проект по строительству тоннеля под Керченским проливом, а лишь профинансировать его.

Отмечается, что в строительство планируется привлечь компании из Китая.

В Кремле совершенно неуверены в том, что Крымский мост устоит. Иначе такой проект вообще не рассматривался. Ибо оценочная стоимость создания подземного тоннеля под Керченским проливом - от 5 млрд долларов, - говорится в материале издания. Поделиться

По словам аналитиков, на строительство только Крымского моста ушло от 3,6 до 5 млрд долларов.

Авторы материала также не исключают, что строительство тоннеля является долгосрочной перспективой, то есть Кремль будет заниматься строительством на фоне войны против Украины, которая может занять десятки лет.

Или имеющиеся повреждения уже настолько сильны, что не могут быть исправлены, и мост уже невозможно полноценно эксплуатировать.

Или оценка последствий повторных атак или просто естественных процессов в обозримой перспективе приведет к аналогичному эффекту.

Что известно о проблемах с созданием такого тоннеля

Более того, создание такого масштабного проекта под угрозой возможных ударов со стороны Украины вообще сводит все возможные варианты готовности только к послевоенной перспективе.

Аналитики указывают, что позволяет увидеть планы Кремля на оккупированные территории Украины в перспективе.

По оценкам в Москве, у них не будет сухопутного маршрута вдоль Азовского моря, не только коридора в Молдову и Румынию через Одессу, как планировалось перед вторжением.

Иначе просто нет смысла тратить поистине огромные средства. Особенно при переходе подсанкционной российской экономики на военные рельсы. Но все равно в Кремле рассчитывают, что они сохранят контроль над Крымом.

Реализация строительства тоннеля опирается исключительно на сотрудничество с Китаем, точнее с государственным China Railway Construction Corporation (CRCC).

Но, как слившиеся в СМИ документы свидетельствуют, что CRCC готова участвовать только в случае полной конфиденциальности и участия под видом другого юридического лица, что объясняется непризнанием Пекином аннексии Крыма.

Но условие конфиденциальности уже нарушено и, как минимум, уже может привести к осложнениям переговоров.

Что известно о переговорах РФ и Китая по строительству тоннеля

По информации The Washington Post, бизнесмены из РФ и Китая с имеющимися связями с представителями правительств обеих стран в октябре тайно обсуждали планы строительства подводного тоннеля, который соединит Россию с оккупированным украинским Крымом и создал "консорциум".

Издание утверждает, что проверило подлинность сообщений, ссылаясь на регистрационные документы компаний, свидетельствующих о том, что российско-китайский консорциум с участием лиц, упомянутых в электронных письмах, был недавно создан в Крыму.

Переговоры, которые включали встречи в конце октября, были вызваны растущей обеспокоенностью России по безопасности 11-мильного моста через Керченский пролив, - говорится в материале издания. Поделиться

В электронных письмах, распространенных среди должностных лиц консорциума за последние недели, упоминаются встречи с китайскими делегатами в Крыму.

В одном из них, датированном 4 октября, Китайская корпорация железнодорожного строительства (CRCC) описывается как "готовая обеспечить строительство железнодорожных и дорожных объектов любой сложности в Крымском регионе".

Руководитель базирующегося в Севастополе российско-китайского консорциума отказался ответить корреспонденту издания на вопрос о проекте тоннеля.

Владимир Калюжный, российский бизнесмен, по документам являющийся генеральным директором консорциума, отверг этот вопрос, а затем заявил, что не будет предоставлять никакой информации "вражеским СМИ", и резко прекратил разговор.

Его ответ противоречил тому, как это предложение было описано во внутренних электронных письмах. В сообщении, присланном в прошлом месяце российскому чиновнику, являющемуся одним из главных представителей Крыма в Москве, Калюжный заявил, что имеет "письмо от наших китайских партнеров о готовности одной из крупнейших компаний Китая CRCC принять участие в качестве генерального подрядчика в строительстве тоннеля под Керченским проливом". ".

Электронное письмо было адресовано Георгию Мурадову, который значится как постоянный представитель Республики Крым при президенте России Владимире Путине. Мурадов не ответил на просьбу о комментарии.

Шесть из девяти директоров-учредителей консорциума не указаны в регистрационных файлах. Электронные письма также свидетельствуют о попытках Китая сохранить секретность.

В одном из писем подчеркивается, что CRCC примет участие только при условии "строгого соблюдения полной конфиденциальности" и что название компании будет заменено на "другое, не связанное с ним юридическое лицо" в любых контрактах. В другом электронном письме упоминается китайский банк, готовый "конвертировать свои долларовые средства в рубли для перевода в Крым для финансирования проектов (консорциума)".

Также в электронных письмах цитируются обсуждение консорциума с руководителем CRCC, который идентифицируется как Сюй Хуасян (Xu Huaxiang) - имя, совпадающее с именем гражданина Китая, что значится как вице-президент и заместитель генерального директора международного подразделения компании. Попытки связаться с Хуасяном не были успешны.

"Учитывая риски санкций и саботажа, американские чиновники и эксперты выразили удивление тем, что CRCC рискнула вмешаться в это дело", - пишет издание.

Эксперты крупных международных транспортных проектов говорят, что строительство тоннеля под Керченским проливом технически возможно, и что Китай имеет необходимый опыт и оборудование.

Однако, по их словам, это будет огромное предприятие, сравнимое по масштабам с строящимся уже восемь лет туннелем между Данией и Германией, будет стоить более 8,7 млрд долларов и станет самым длинным тоннелем в Европе, когда оно будет завершено в конце десятилетия.