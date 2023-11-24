В СБУ анонсировали ряд неприятных для России сюрпризов касательно Крымского моста
Категория
Украина
Дата публикации

В СБУ анонсировали ряд неприятных для России сюрпризов касательно Крымского моста

Бавовна на Крымском мосту
Читати українською
Источник:  online.ua

По словам руководителя СБУ Василия Малюка, незаконно построенный Россией так называемый Крымский мост обречен и будет разрушен украинскими военными.

Что известно о сюрпризах по Крымскому мосту

Малыш отметил, что Россию ожидает ряд неприятных сюрпризов и не только относительно Крымского моста.

Мы разрушили миф о непобедимости рашки. Это страна-фейк. Мост обречен. Дальше будет много сюрпризов и не только по Крымскому мосту, - подчеркнул руководитель СБУ.

По его словам, кремлевская пропаганда рассказывала всему миру, что их мост, на охрану которого было выделено более миллиарда евро, является самым защищенным сооружением в мире.

Однако морские дроны СБУ и других спецслужб Украины доказали обратное.

Глава СБУ подчеркнул, что успешные атаки морскими дронами по Крымскому мосту фактически лишили российские оккупационные войска важной логистической артерии.

Пока оккупанты вынуждены доставлять оружие с помощью паромов.

Мы фактически перевернули философию военно-морских операций, – объясняет Малыш.

Кроме того, добавил он, созданный СБУ Sea Baby является не просто военно-морским дроном, а многоцелевой платформой, которую сегодня очень активно используют для защиты Украины.

Что известно об успешных атаках дронов СБУ по Крымскому мосту

В июле 2023 пять украинских дронов направлялись в сторону Крымского моста. Но российский Су-27 заставил оперативный штаб сменить маршрут и подарил Украине новую цель – фрегат "Адмирал Эссен".

Было решено, что первые два дрона продолжают курс на Крымский мост. А остальные три идут на поиск и возможное уничтожение "Эссена".

СБУ впервые ударила по мосту 8 октября 2022 года. По словам Малыша, были использованы СВП (самодельные взрывные устройства) и 15 тонн гексогена, что в тротиловом эквиваленте дало 21 тонну.

Во второй раз мост поразили 17 июля 2023 с помощью морских дронов типа Sea Baby. Это была совместная операция СБУ и ВМС.

С помощью источников СБУ получила документацию по мосту для планирования операции.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Крымский мост на бис. СБУ раскроет детали своих спецопераций в новом фильме — видео
СБУ
СБУ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Крымские партизаны заявили об ударе по воинской части россиян в Джанкое — видео
Взрыв
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Кремле придумали альтернативу на случай разрушения Крымского моста
Крымский мост

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.