В СБУ анонсировали ряд неприятных для России сюрпризов касательно Крымского моста

По словам руководителя СБУ Василия Малюка, незаконно построенный Россией так называемый Крымский мост обречен и будет разрушен украинскими военными.
Что известно о сюрпризах по Крымскому мосту
Малыш отметил, что Россию ожидает ряд неприятных сюрпризов и не только относительно Крымского моста.
По его словам, кремлевская пропаганда рассказывала всему миру, что их мост, на охрану которого было выделено более миллиарда евро, является самым защищенным сооружением в мире.
Однако морские дроны СБУ и других спецслужб Украины доказали обратное.
Глава СБУ подчеркнул, что успешные атаки морскими дронами по Крымскому мосту фактически лишили российские оккупационные войска важной логистической артерии.
Пока оккупанты вынуждены доставлять оружие с помощью паромов.
Кроме того, добавил он, созданный СБУ Sea Baby является не просто военно-морским дроном, а многоцелевой платформой, которую сегодня очень активно используют для защиты Украины.
Что известно об успешных атаках дронов СБУ по Крымскому мосту
В июле 2023 пять украинских дронов направлялись в сторону Крымского моста. Но российский Су-27 заставил оперативный штаб сменить маршрут и подарил Украине новую цель – фрегат "Адмирал Эссен".
Было решено, что первые два дрона продолжают курс на Крымский мост. А остальные три идут на поиск и возможное уничтожение "Эссена".
СБУ впервые ударила по мосту 8 октября 2022 года. По словам Малыша, были использованы СВП (самодельные взрывные устройства) и 15 тонн гексогена, что в тротиловом эквиваленте дало 21 тонну.
Во второй раз мост поразили 17 июля 2023 с помощью морских дронов типа Sea Baby. Это была совместная операция СБУ и ВМС.
С помощью источников СБУ получила документацию по мосту для планирования операции.
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