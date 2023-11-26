В Крыму начался мощный шторм. Ряд важных трасс оказался под водой

На территории оккупированного Россией Крыма бурлит мощный ураган. Уже затопило трассу Саки и Евпатория.
Что известно о непогоде в Крыму
Отмечается, что в пригороде Евпатории из-за штормового ветра были подтоплены жилые дома.
По информации местных Telegram-каналов, производится эвакуация местных жителей.
Эвакуацию проводят по ул. Симферопольский из пяти подтопленных домов.
Синоптики прогнозируют на территории оккупированного полуострова "шторм века".
Так называемый руководитель оккупационной российской администрации в Крыму Сергей Аксенов заявил о создании оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды.
По информации крымских изданий, на южном берегу Крыма высота волн может достигать восьми метров.
оккупанты жалуются на непогоду в Крыму
Сейчас в Севастополе ураганный ветер вырывает деревья и срывает билборды.
Кроме того, ветер на полуострове повреждает строения (срывает крыши и обшивку), а также линии электропередач.
Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев посетовал, что в городе возникли проблемы с электро- и газоснабжением.
В сети появилась информация, что в Саках перебит газопровод.
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