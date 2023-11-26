В Крыму начался мощный шторм. Ряд важных трасс оказался под водой
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Крыму начался мощный шторм. Ряд важных трасс оказался под водой

Шторм в Крыму
Читати українською
Источник:  online.ua

На территории оккупированного Россией Крыма бурлит мощный ураган. Уже затопило трассу Саки и Евпатория.

Что известно о непогоде в Крыму

Отмечается, что в пригороде Евпатории из-за штормового ветра были подтоплены жилые дома.

По информации местных Telegram-каналов, производится эвакуация местных жителей.

Эвакуацию проводят по ул. Симферопольский из пяти подтопленных домов.

Синоптики прогнозируют на территории оккупированного полуострова "шторм века".

Самые сильные волны и ветер ожидаются в Крыму уже этой ночью, говорится в сообщении.

Так называемый руководитель оккупационной российской администрации в Крыму Сергей Аксенов заявил о создании оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды.

По информации крымских изданий, на южном берегу Крыма высота волн может достигать восьми метров.

оккупанты жалуются на непогоду в Крыму

Сейчас в Севастополе ураганный ветер вырывает деревья и срывает билборды.

Кроме того, ветер на полуострове повреждает строения (срывает крыши и обшивку), а также линии электропередач.

Чп / Севастополь" проинформировало, что в районе Чайки был град и снег. "Сталинградский рынок - срывает крышу, бьет кровлей... Золотой пляж разносит стихия... Сорвало воздушную линию, где-то в районе Пожарова, - говорится в сообщении местных Telegram-каналов.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев посетовал, что в городе возникли проблемы с электро- и газоснабжением.

В сети появилась информация, что в Саках перебит газопровод.

Завтрашний день в Севастополе объявлен нерабочим для работников учреждений соц. сферы, детских садов, школ, учреждений дополнительного образования и спорта, кроме медицинских учреждений и оперативных служб. Работодателям и вузам рекомендовано принять аналогичное решение по своим студентам и работникам, - отметил Развожаев.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В СБУ анонсировали ряд неприятных для России сюрпризов касательно Крымского моста
Бавовна на Крымском мосту
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ начал наблюдать за кораблями РФ в Крыму – фото
Крым
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ приближаются к трассе, соединяющей Крым и Мелитополь — генерал Маломуж
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.