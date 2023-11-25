Хто в Криму допоміг СБУ атакувати Кримський міст — відео

Служба безпеки України розкрила деталі підготовки масштабної атаки на Кримський міст, яка відбулася у липні 2023 року.

Самі ж росіяни допомогли СБУ влаштувати атаку на Кримський міст

Як розповіли журналістам представники СБУ, під час планування підриву Кримського мосту команда спецслужби орієнтувалася зокрема й на інформацію, яку росіяни публікують у відкритому доступі - насамперед у соціальних мережах.

Під час підготовки до операції більшість інформації, яка отримувалась – була з відкритих джерел. Одним із джерел такої інформації стало відео запису росіянки, яка відпочивала в районі Кримського мосту на яхті і зняла внутрішні конструкції арки мосту. Ця інформація дала нам розуміння, в якій точці треба атакувати міст, щоб нанести максимальне пошкодження, - розповідає контррозвідник з позивним “Єнот”. Поширити

Як іронічно зазначає інший контррозвідник "Хром", абсолютно кожний росіянин зі смартфоном – ліпший друг, товариш та клієнт для Служби безпеки України, оскільки безплатно та оперативно ділиться важливим даними в соцмережах, навіть не замислюючись про можливі наслідки своїх дій.

Ми маємо змогу спостерігати за багатьма об’єктами всередині самої Росії, на окупованих територіях. Хай більше знімають, фотографують і викладають, - додає “Хром”. Поширити

Масштабні операції СБУ у Криму: що важливо знати

Як уже згадувалося раніше, у липні 2023 року українські надводні дрони атакували Кримський міст, а в серпні – знищили нафтовий танкер Росії "SIG" у Керченській протоці і великий десантний корабель "Оленегорський горняк" у бухті Новоросійська.

За словами очільника СБУ СБУ Василь Малюк, виготовлення потужних морських надводних дронів відбувається безпосередньо на території України на одному з підземних виробництв.