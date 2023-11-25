Хто в Криму допоміг СБУ атакувати Кримський міст — відео

Служба безпеки України розкрила деталі підготовки масштабної атаки на Кримський міст, яка відбулася у липні 2023 року.
Самі ж росіяни допомогли СБУ влаштувати атаку на Кримський міст
Як розповіли журналістам представники СБУ, під час планування підриву Кримського мосту команда спецслужби орієнтувалася зокрема й на інформацію, яку росіяни публікують у відкритому доступі - насамперед у соціальних мережах.
Як іронічно зазначає інший контррозвідник "Хром", абсолютно кожний росіянин зі смартфоном – ліпший друг, товариш та клієнт для Служби безпеки України, оскільки безплатно та оперативно ділиться важливим даними в соцмережах, навіть не замислюючись про можливі наслідки своїх дій.
Масштабні операції СБУ у Криму: що важливо знати
Як уже згадувалося раніше, у липні 2023 року українські надводні дрони атакували Кримський міст, а в серпні – знищили нафтовий танкер Росії "SIG" у Керченській протоці і великий десантний корабель "Оленегорський горняк" у бухті Новоросійська.
За словами очільника СБУ СБУ Василь Малюк, виготовлення потужних морських надводних дронів відбувається безпосередньо на території України на одному з підземних виробництв.
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