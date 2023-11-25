Кто в Крыму помог СБУ атаковать Крымский мост — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Кто в Крыму помог СБУ атаковать Крымский мост — видео

СБУ
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Источник:  1+1

Служба безопасности Украины раскрыла детали подготовки масштабной атаки на Крымский мост, которая состоялась в июле 2023 года.

Сами же россияне помогли СБУ устроить атаку на Крымский мост

Как рассказали журналистам представители СБУ, во время планирования подрыва Крымского моста команда спецслужбы ориентировалась в том числе и на информацию, которую россияне публикуют в открытом доступе – прежде всего в социальных сетях.

Во время подготовки к операции большинство информации было из открытых источников. Одним из источников такой информации стало видео записи россиянки, отдыхавшей в районе Крымского моста на яхте и снявшей внутренние конструкции арки моста. Эта информация дала нам понимание, в какой точке нужно атаковать мост, чтобы нанести максимальное повреждение, - рассказывает контрразведчик с позывным "Енот".

Как иронически отмечает другой контрразведчик "Хром", абсолютно каждый россиянин со смартфоном – лучший друг, товарищ и клиент для Службы безопасности Украины, поскольку бесплатно и оперативно делится важным данным в соцсетях, даже не задумываясь о возможных последствиях своих действий.

Мы можем наблюдать за многими объектами внутри самой России, на оккупированных территориях. Пусть больше снимают, фотографируют и выкладывают, - добавляет “Хром”.

Масштабные операции СБУ в Крыму: что важно знать

Как уже упоминалось ранее, в июле 2023 года украинские надводные дроны атаковали Крымский мост, а в августе уничтожили нефтяной танкер России "SIG" в Керченском проливе и крупный десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска.

По словам главы СБУ Василия Малюка, изготовление мощных морских надводных дронов происходит непосредственно на территории Украины на одном из подземных производств.

Сейчас в процессе разработки и реализации у нас очень много разных интересных операций, в частности, в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет сюрпризом, особенно для наших врагов, – заявил глава спецслужбы.

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