Спецназовцы СБУ уничтожили 5 танков и 25 ББМ армии РФ за неделю — видео

Спецназовцы ЦСО «А» Службы безопасности Украины эффектно отчитались за нанесенные врагу потери. 207 российских оккупантов отправились на "концерт Кобзона".

"Альфовцы" отчитались за неделю

Спецназовцы ЦСО «А» СБУ «размотали» вражескую пехоту во время штурма и три десятка бронированной техники

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Facebook.

Наши воины плодотворно отработали очередную неделю на фронте. Список пораженных целей пополнили:

207 оккупантов

5 танков

25 ББМ

7 артиллерийских систем и 1 РСЗО

6 единиц ПВО

26 вражеских БпЛА

3 системы радиоэлектронной борьбы и разведки

69 автомобилей

1 система видеонаблюдения «Муром»

67 огневых позиций и укреплений

6 складов с боеприпасами

Спецназовцы уничтожают врага

Бойцы Центра специальных операций А СБУ успешно ликвидируют живую силу и технику российских оккупантов.

Еще 184 оккупанта и 152 единицы российской техники «отминусовали» спецназовцы ЦСО «А» СБУ Поделиться

Наши воины мощно отработали эту неделю (11-18 ноября). И сделали так, чтобы вражеские потери восполнили:

184 оккупанта

13 танков

21 ББМ

17 артсистем и 1 РСЗО

2 системы ПВО

23 беспилотника

2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки

67 военных авто

6 систем видеонаблюдения «Муром»

72 укрепления и огневых позиций

4 склада с боеприпасами и 1 с горюче-смазочными материалами

А еще 155 окупантов и 38 единиц вражеской техники спецназовцы СБУ уничтожили в координации с артиллеристами ВСУ.