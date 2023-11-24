Спецпризначенці СБУ знищили 5 танків і 25 ББМ армії РФ за тиждень — відео

Спецпризначенці ЦСО «А» Служби безпеки України ефектно звітували за завдані ворогу втрати. 207 російських окупантів відправилися на “концерт Кобзона”.

“Альфівці” звітували за тиждень

Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ «розмотали» ворожу піхоту під час штурму і три десятки броньованої техніки

Про це повідомила Служба безпеки України у Facebook.

Наші воїни плідно відпрацювали черговий тиждень на фронті. Список вражених цілей поповнили:

207 окупантів

5 танків

25 ББМ

7 артилерійських систем і 1 РСЗВ

6 одиниць ППО

26 ворожих БпЛА

3 системи радіоелектронної боротьби та розвідки

69 автомобілів

1 система відеонагляду «Муром»

67 вогневих позицій та укріплень

6 складів з боєприпасами

Спецпризначенці нищать ворога

Бійці Центру спеціальних операцій «А» СБУ успішно ліквідовують живу силу та техніку російських окупантів.

Ще 184 окупанти та 152 одиниці російської техніки «відмінусували» спецпризначенці ЦСО «А» СБУ Поширити

Наші воїни потужно відпрацювали цей тиждень (11-18 листопада). І зробили так, щоб ворожі втрати поповнили:

184 окупанти

13 танків

21 ББМ

17 артсистем та 1 РСЗВ

2 системи ППО

23 безпілотники

2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки

67 військових авто

6 систем відеоспостереження «Муром»

72 укріплення та вогневих позицій

4 склади з боєприпасами та 1 з паливно-мастильними матеріалами

А ще 155 окупантів і 38 одиниць ворожої техніки спецпризначенці СБУ знищили в координації з артилеристами ЗСУ.