Потужний шторм у Криму змив позиції армії РФ на узбережжі — відео

Внаслідок потужного шторму на території окупованого Росією Криму було змито позиції злочинної армії РФ, облаштовані на місцевих пляжах.

Що відомо про наслідки впливу потужного шторму на позиції армії РФ в Криму

Зазначається, що в районі окупованої Росією Євпаторії внаслідок потужного шторму водою змило всі вириті російськими військовими злочинцями лінії окопів.

У той же час в районі Балаклави було зруйновано пляж Золотий.

За інформацією видання “Крим. Реалії”, у Саках через негоду виникли серйозні пошкодження на газопроводі.

Зокрема, у окремих районах міста зникло світло та не має води.

При цьому дорога Саки - Євпаторія повністю закрита, діє тимчасова схема з об'їздом через Володимирівку.

Водночас у селищі Героївське Керченського району через шторм 40 будинків виявилися заблокованими. У Євпаторії з будинків евакуювали 150 осіб, а Джанкойському районі без електрики перебувають 28 сіл.

Зазначається, що близько 40 тисяч кримчан сидять без світла, ремонт зможуть почати після ослаблення вітру (орієнтовно після опівночі).

При цьому окупаційна влада оголосила завтрашній день неробочим у Криму.

Що відомо про ситуацію в окремих частинах Криму

На тимчасово окупованому півострові вирують одночасно сніг, дощ, ураган та повінь.

У Сімферополі розпочався мокрий сніг і одночасно продовжується штормовий вітер. Його пориви зривають штукатурку із багатоповерхових фасадів блокових будинків.

У Севастополі зупинили роботу електротранспорту. Через ураганний вітер зафіксовано 74 аварії на мережах зовнішнього освітлення, впали понад 60 дерев.