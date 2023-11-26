Мощный шторм в Крыму смыл позиции армии РФ на побережье — видео

В результате мощного шторма на территории оккупированного Россией Крыма были смыты позиции преступной армии РФ, обустроенные на местных пляжах.

Что известно о последствиях влияния мощного шторма на позиции армии РФ в Крыму

Отмечается, что в районе оккупированной Россией Евпатории в результате мощного шторма водой смыло все вырытые российскими военными преступниками линии окопов.

В то же время в районе Балаклавы был разрушен Золотой пляж.

По информации издания “Крым. Реалии”, в Саках из-за непогоды возникли серьезные повреждения на газопроводе.

В частности, в отдельных районах города исчез свет и нет воды.

При этом дорога Саки – Евпатория полностью закрыта, действует временная схема с объездом через Владимировку.

В то же время в поселке Героевское Керченского района из-за шторма 40 домов оказались заблокированными. В Евпатории из домов эвакуировали 150 человек, а в Джанкойском районе без электричества находятся 28 сел.

Отмечается, что около 40 тысяч крымчан сидят без света, ремонт смогут начать после ослабления ветра (ориентировочно после полуночи).

При этом оккупационные власти объявили завтрашний день нерабочим в Крыму.

Что известно о ситуации в отдельных частях Крыма

На временно оккупированном полуострове бушуют одновременно снег, дождь, ураган и наводнение.

В Симферополе начался мокрый снег и продолжается штормовой ветер. Его порывы срывают штукатурку с многоэтажных фасадов блочных домов.

В Севастополе приостановили работу электротранспорта. Из-за ураганного ветра зафиксировано 74 аварии на сетях наружного освещения, упали более 60 деревьев.