В Одессе метель вызвала отключение котельных и обрывы контактной сети электротранспорта — видео

Из-за метели и сильного ветра в Одессе прекратили работу котельные. Оборваны линии электротранспорта – трамваи и троллейбусы в городе не ходят.
Непогода наделала беды в Одессе
Вечером 27 ноября в Одессе из-за сложных погодных условий и перепадов напряжения отключили районные котельные.
Об этом сообщило КП "Теплоснабжение города Одессы" в Facebook.
Котельные прекратили работу, чтобы не возникло аварийных ситуаций и не вышло из строя оборудование.
В коммунальном предприятии отметили, что после возобновления стабильного электроснабжения процесс теплоснабжения сразу будет перезапущен.
В то же время, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в Одессе есть 11 больших котельных. Генераторами снабжены все малые котельные. Но есть несколько требующих генераторов большой мощности – более 3 МВт.
Позже стало известно, что на улице Паустовского в котельной отпала часть трубы дымохода.
Геннадий Труханов сообщил, что упала 100-метровая труба в котельной большой мощности:
По состоянию на 7 утра в Одессе зафиксировали 78 обрывов контактной сети городского электротранспорта – большинство троллейбусов и трамваев не курсируют.
По маршруту трамвая в Одессе № 20 пустили автобус.
Над ликвидацией последствий непогоды привлекли 15 единиц спецтехники и аварийные бригады КП "Одессэлектротранс".
Вьюга и штормовой ветер в Одесской области: что известно
Некоторые районы Одессы 26 ноября остались без воды. Перебои с водоснабжением связаны с непогодой и проблемами с электроснабжением, сообщили в "Инфоксводоканале".
Днем 26 ноября в Одесской области из-за сильной метели движение на автодороге М-15 Одесса – Рени перекрыли для всех видов транспорта, а на М-28 Одесса – Южное – для большегрузных транспортных средств.
Позже сообщалось, что в Одесской и Николаевской областях из-за непогоды перекрыли еще несколько участков дорог.
В Одесской области из-за непогоды три пассажирских автобуса съехали в кювет и перевернулся грузовик с зерном.
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