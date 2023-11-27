В Одессе метель вызвала отключение котельных и обрывы контактной сети электротранспорта — видео

Из-за метели и сильного ветра в Одессе прекратили работу котельные. Оборваны линии электротранспорта – трамваи и троллейбусы в городе не ходят.

Непогода наделала беды в Одессе

Вечером 27 ноября в Одессе из-за сложных погодных условий и перепадов напряжения отключили районные котельные.

Об этом сообщило КП "Теплоснабжение города Одессы" в Facebook.

Котельные прекратили работу, чтобы не возникло аварийных ситуаций и не вышло из строя оборудование.

В коммунальном предприятии отметили, что после возобновления стабильного электроснабжения процесс теплоснабжения сразу будет перезапущен.

В то же время, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в Одессе есть 11 больших котельных. Генераторами снабжены все малые котельные. Но есть несколько требующих генераторов большой мощности – более 3 МВт.

Позже стало известно, что на улице Паустовского в котельной отпала часть трубы дымохода.

Геннадий Труханов сообщил, что упала 100-метровая труба в котельной большой мощности:

Мы мгновенно собрали штаб на месте и всех специалистов. В настоящее время оцениваем повреждения и уже приступили к аварийным работам. Поделиться

Утром оценим масштаб повреждений и отработаем план работ, чтобы сделать все, чтобы котельная как можно быстрее начала работать. Поделиться

По состоянию на 7 утра в Одессе зафиксировали 78 обрывов контактной сети городского электротранспорта – большинство троллейбусов и трамваев не курсируют.

Сейчас работают следующие маршруты: трамвай № 17 (только до 6 в. Большого Фонтана), трамвай № 11, трамвай № 12 по сокращенному маршруту Слободской рынок – Алексеевская площадь, троллейбус № 12, троллейбус № 7 по сокращенному маршруту от ул. Архитекторской ж/д вокзала. По всем другим маршрутам электротранспорт в связи со значительными повреждениями контактной сети пока не двигается. Поделиться

По маршруту трамвая в Одессе № 20 пустили автобус.

Над ликвидацией последствий непогоды привлекли 15 единиц спецтехники и аварийные бригады КП "Одессэлектротранс".

Вьюга и штормовой ветер в Одесской области: что известно

Некоторые районы Одессы 26 ноября остались без воды. Перебои с водоснабжением связаны с непогодой и проблемами с электроснабжением, сообщили в "Инфоксводоканале".

К сожалению, из-за скачков напряжения и отключения электроэнергии насосное оборудование выключается каждые 10 минут и не может работать стабильно, – говорится в сообщении. Поделиться

Днем 26 ноября в Одесской области из-за сильной метели движение на автодороге М-15 Одесса – Рени перекрыли для всех видов транспорта, а на М-28 Одесса – Южное – для большегрузных транспортных средств.

Позже сообщалось, что в Одесской и Николаевской областях из-за непогоды перекрыли еще несколько участков дорог.

В Одесской области из-за непогоды три пассажирских автобуса съехали в кювет и перевернулся грузовик с зерном.