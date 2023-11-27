В Одесі хуртовина спричинила відключення котелень і обриви контактної мережі електротранспорту — відео

Через заметіль та сильний вітер у Одесі припинили роботу котельні. Обірвано лінії електротранспорту – трамваї та тролейбуси у місті не ходять.
Негода наробила лиха в Одесі
Ввечері 27 листопада в Одесі через складні погодні умови та перепади напруги відключили районні котельні.
Про це повідомило КП “Теплопостачання міста Одеси” у Facebook.
Котельні припинили роботу, щоб не виникло аварійних ситуацій та не вийшло з ладу обладнання.
У комунальному підприємстві зазначили, що після відновлення стабільного електропостачання процес теплопостачання одразу буде перезапущено.
Водночас мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в Одесі є 11 великих котелень. Генераторами забезпечені всі малі котельні. Але є кілька, які потребують генераторів великої потужності – більше 3 МВт.
Пізніше стало відомо, що на вулиці Паустовського у котельні відпала частина труби димоходу.
Генадій Труханов повідомив, що впала 100-метрова труба у котельні великої потужності:
Станом на 7 ранку в Одесі зафіксували 78 обривів контактної мережі міського електротранспорту − наразі більшість тролейбусів і трамваїв не курсують.
По маршруту трамвая в Одесі № 20 пустили автобус.
Над ліквідацією наслідків негоди залучили 15 одиниць спецтехніки та аварійні бригади КП "Одесміськелектротранс".
Хуртовина і штормовий вітер на Одещині: що відомо
Деякі райони Одеси 26 листопада лишились без води. Перебої із водопостачанням пов'язанні з негодою та проблемами з електропостачанням, повідомили в "Інфоксводоканалі".
Вдень 26 листопада на Одещині через сильну заметіль рух на автодорозі М-15 Одеса – Рені перекрили для всіх видів транспорту, а на М-28 Одеса – Южне – для великовантажних транспортних засобів.
Пізніше повідомлялося, що в Одеській та Миколаївській областях через негоду перекрили ще декілька ділянок доріг.
На Одещині через негоду три пасажирські автобуси з’їхали у кювет та перекинулась вантажівка з зерном.
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