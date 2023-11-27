В Одесі хуртовина спричинила відключення котелень і обриви контактної мережі електротранспорту — відео

Через заметіль та сильний вітер у Одесі припинили роботу котельні. Обірвано лінії електротранспорту – трамваї та тролейбуси у місті не ходять.

Негода наробила лиха в Одесі

Ввечері 27 листопада в Одесі через складні погодні умови та перепади напруги відключили районні котельні.

Про це повідомило КП “Теплопостачання міста Одеси” у Facebook.

Котельні припинили роботу, щоб не виникло аварійних ситуацій та не вийшло з ладу обладнання.

У комунальному підприємстві зазначили, що після відновлення стабільного електропостачання процес теплопостачання одразу буде перезапущено.

Водночас мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в Одесі є 11 великих котелень. Генераторами забезпечені всі малі котельні. Але є кілька, які потребують генераторів великої потужності – більше 3 МВт.

Пізніше стало відомо, що на вулиці Паустовського у котельні відпала частина труби димоходу.

Генадій Труханов повідомив, що впала 100-метрова труба у котельні великої потужності:

Ми миттєво зібрали штаб на місці та всіх фахівців. Наразі оцінюємо пошкодження та вже приступили до аварійних робіт. Поширити

Вранці оцінимо масштаб пошкоджень та відпрацюємо план робіт, аби зробити все, щоб котельня якомога швидше почала працювати. Поширити

Станом на 7 ранку в Одесі зафіксували 78 обривів контактної мережі міського електротранспорту − наразі більшість тролейбусів і трамваїв не курсують.

Наразі працюють такі маршрути: трамвай № 17 (тільки до 6 ст. Великого Фонтану), трамвай № 11, трамвай № 12 по скороченому маршруту Слободський ринок − Олексіївська площа, тролейбус № 12, тролейбус № 7 по скороченому маршруту від вул. Архітекторської до ж/д вокзалу. По всім іншим маршрутам електротранспорт в зв’язку зі значними пошкодженнями контактної мережі поки не рухається. Поширити

По маршруту трамвая в Одесі № 20 пустили автобус.

Над ліквідацією наслідків негоди залучили 15 одиниць спецтехніки та аварійні бригади КП "Одесміськелектротранс".

Хуртовина і штормовий вітер на Одещині: що відомо

Деякі райони Одеси 26 листопада лишились без води. Перебої із водопостачанням пов'язанні з негодою та проблемами з електропостачанням, повідомили в "Інфоксводоканалі".

На жаль, через стрибки напруги та відключення електроенергії, насосне обладнання вимикається кожні 10 хвилин та не може працювати стабільно, – йдеться у повідомленні. Поширити

Вдень 26 листопада на Одещині через сильну заметіль рух на автодорозі М-15 Одеса – Рені перекрили для всіх видів транспорту, а на М-28 Одеса – Южне – для великовантажних транспортних засобів.

Пізніше повідомлялося, що в Одеській та Миколаївській областях через негоду перекрили ще декілька ділянок доріг.

На Одещині через негоду три пасажирські автобуси з’їхали у кювет та перекинулась вантажівка з зерном.