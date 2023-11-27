Що робити та як розпізнати переохолодження — покрокова інструкція

Холодова травма або переохолодження, разом із переломами кінцівок, є один із найбільших ризиків, які несе із собою зима. У МОЗ надали інструкцію того, як розпізнати небезпеку та що робити при переохолодженні.

Що робити при переохолодженні

У МОЗ підкреслюють, що загальне переохолодження розвивається поступово і є дуже небезпечним.

Що робити, якщо у вас або у людини поряд є ознаки загального переохолодження:

перш ніж надавати допомогу переконайтеся, що вам, постраждалій людині і іншим не загрожує небезпека. Тільки тоді можна перейти до наступного кроку;

перемістіть людину до теплого приміщення;

заспокойте її та поясніть свої подальші дії;

викличте екстрену медичну допомогу, дотримуйтеся вказівок диспетчера;

зніміть з людини холодний, вологий одяг;

якщо вона при тямі, дайте їй безалкогольні теплі напої;

накрийте людину термопокривалом/покривалом;

забезпечте їй постійний нагляд до приїзду медиків;

якщо до приїзду лікарів стан людини погіршується, повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги;

за можливості зберіть у людини чи тих, хто поряд, всю можливу інформацію щодо обставин отримання холодової травми.

Передайте її медикам або диспетчеру.

Якшо до приїзду бригади «екстренки» знепритомніла, визначте, чи має вона ознаки життя, а якщо ні – розпочніть серцево-легеневу реанімацію. Поширити

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