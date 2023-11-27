Що робити та як розпізнати переохолодження — покрокова інструкція

Холодова травма або переохолодження, разом із переломами кінцівок, є один із найбільших ризиків, які несе із собою зима. У МОЗ надали інструкцію того, як розпізнати небезпеку та що робити при переохолодженні.
Що робити при переохолодженні
У МОЗ підкреслюють, що загальне переохолодження розвивається поступово і є дуже небезпечним.
Що робити, якщо у вас або у людини поряд є ознаки загального переохолодження:
перш ніж надавати допомогу переконайтеся, що вам, постраждалій людині і іншим не загрожує небезпека. Тільки тоді можна перейти до наступного кроку;
перемістіть людину до теплого приміщення;
заспокойте її та поясніть свої подальші дії;
викличте екстрену медичну допомогу, дотримуйтеся вказівок диспетчера;
зніміть з людини холодний, вологий одяг;
якщо вона при тямі, дайте їй безалкогольні теплі напої;
накрийте людину термопокривалом/покривалом;
забезпечте їй постійний нагляд до приїзду медиків;
якщо до приїзду лікарів стан людини погіршується, повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги;
за можливості зберіть у людини чи тих, хто поряд, всю можливу інформацію щодо обставин отримання холодової травми.
Передайте її медикам або диспетчеру.
Ліквідація наслідків негоди в Україні
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В Україні працює цілодобовий Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах. Цілодобова гаряча лінія Штабу + 38 067 400 60 80.
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