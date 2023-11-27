Через негоду на Одещині загинули п'ятеро людей — Зеленський

Унаслідок негоди в Одеській області загинуло 5 людей, ще 19 постраждали. Епіцентр циклону переміщується на північ.
На Одещині зросла кількість загиблих через негоду
Президент Зеленський повідомив, що через негоду були знеструмлені майже 1500 населених пунктів у 17 областях. Енергетики працюють над відновленням постачання.
Наразі тільки з боку ДСНС України працюють цілодобово сотні людей, сотні одиниць техніки. Допомагає Національна поліція, Національна гвардія, залучені комунальні служби.
Президент окремо відзначив увесь колектив ДСНС України, Національної гвардії та Національної поліції.
Негода в Україні
Через негоду без світла досі 882 населених пункти у 12 областях. Найбільше на Одещині та Миколаївщині.
28 листопада в більшості областей України опадів не передбачається, на сході навіть можливі сонячні прояснення, лише в західній частині пройде мокрий сніг, можливе налипання мокрого снігу.
29-го листопада з південного заходу в Україну знову прийде активний молодий циклон із снігом та дощем, із сильним вітром.
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