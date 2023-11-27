Через негоду на Одещині загинули п'ятеро людей — Зеленський

Унаслідок негоди в Одеській області загинуло 5 людей, ще 19 постраждали. Епіцентр циклону переміщується на північ.

На Одещині зросла кількість загиблих через негоду

На жаль, станом на зараз є загиблі. Найбільше – в Одеській області, пʼять людей. Мої співчуття рідним та близьким. Щонайменше 19 людей постраждали. Поширити

Президент Зеленський повідомив, що через негоду були знеструмлені майже 1500 населених пунктів у 17 областях. Енергетики працюють над відновленням постачання.

Наразі тільки з боку ДСНС України працюють цілодобово сотні людей, сотні одиниць техніки. Допомагає Національна поліція, Національна гвардія, залучені комунальні служби.

Президент окремо відзначив увесь колектив ДСНС України, Національної гвардії та Національної поліції.

Зокрема, надзвичайників Одеського регіону. Цими днями максимально проявили себе капітан Сергій Лісін, начальник караулу 45-ї державної пожежно-рятувальної частини. Майстер-сержант Руслан Бугаєв, водій 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. Майстер-сержант Петро Каламан, водій-електрик рятувального відділення 20-ї пожежно-рятувальної частини. А також нацгвардійці: солдат Сергій Дімов, капітан Сергій Мельник та полковник Володимир Литвинюк. Я дякую вам і всім вашим колегам за допомогу людям! Поширити

Негода в Україні

Через негоду без світла досі 882 населених пункти у 12 областях. Найбільше на Одещині та Миколаївщині.

28 листопада в більшості областей України опадів не передбачається, на сході навіть можливі сонячні прояснення, лише в західній частині пройде мокрий сніг, можливе налипання мокрого снігу.

29-го листопада з південного заходу в Україну знову прийде активний молодий циклон із снігом та дощем, із сильним вітром.