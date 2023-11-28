Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішим діячем в Європі за версією американського видання Politico у категорії Мрійники.

Зеленський став мрійником року Європи за версією Politico

Видання ставить Зеленського в один ряд з Вінстоном Черчиллем, Мартіном Лютером та іншими видатними діячами, які здатні «змінити хід історії не силою своєї армії чи силою своєї економіки, а силою свого слова».

Politico зазначає, що Зеленський надихнув українців на боротьбу, а західних партнерів — на дієву фінансову та військову допомогу.

Керівництво Зеленського було «настільки ефективним», що йому вдалося домогтися того, що ще недавно було немислимим — висунути Україну на передній план членства в ЄС і НАТО.

Проте 2024 рік буде непростим для президента України, йдеться у матеріалі - українці, вважає Politico, виснажуються, світ відволікається на Близький Схід, а політики ЄС починають побоюватися можливих наслідків війни.

Загалом Politico визначило переможців у категоріях Діячі (Doers), Збурювачі (Disrupters) та Мрійники (Dreamers). До кожної з них увійшло дев’ять людей.

27 листопада у Мережі почала поширюватися інформація, що видання Politico другий рік поспіль назвало президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною Європи. Однак це не відповідало дійсності.

Зеленський претендує на Нобелівську премію миру

Президент Володимир Зеленський й російський опозиційний політик Олексій Навальний серед претендентів на Нобелівську премію миру. Втім, експерти вважають, що їх шанси не є великими.

Володимир Зеленський та Олексій Навальний є фаворитами серед 351 номінанта. Проте експерти вважають, що вони не мають великих шансів, оскільки, наприклад, президент України є лідером воєнного часу, а фокус нобелівського комітету на Росії торік впливає на шанси обох номінантів.

Наразі список номінантів залишається таємницею, втім серед розкритих імен:

еколог Грета Тунберг;

російський опозиційний лідер Володимир-Кара-Мурза;

китайський протестувальник Пен Ліфа.

Лауреат Нобелівської премії отримає не лише медаль і диплом, але й 11 мільйонів шведських крон (101,4 тисячі доларів).

Переможця буде оголошено вже наступної п'ятниці, а церемонія нагородження запланована на 10 грудня в мерії Осло.