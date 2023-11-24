Зеленский анонсировал комплексный план по проведению мобилизации

Президент Владимир Зеленский пообещал на следующей неделе представить комплексный план по проведению мобилизации в Украине на фоне продолжения развязанной Россией преступной войны.
Что известно об изменениях в процессе проведения мобилизации в Украине
Глава государства отметил, что вопрос мобилизации остается очень сложным и актуальным.
Президент подчеркнул, что в широком смысле речь идет о ТЦК, ВЛК, демобилизации и мобилизации.
По его словам, сегодня он заслушал комплексный доклад об имеющихся проблемах и вызовах, решении неотложных вопросов и внесении необходимых законодательных изменений.
Он подчеркнул, что соответствующие задачи получили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава Минобороны Рустем Умеров, а также премьер-министр Денис Шмигаль.
Зеленский о рассмотрении сложных вопросов во время Ставки главнокомандующего
Президент подчеркнул, что в ходе проведения заседания Ставки верховного главнокомандующего рассматривались сложные вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВЛК, ротация, срочники.
Президент заслушал доклады министра обороны Умерова, главка Залужного, начальника Генштаба Шаптали, министра здравоохранения Ляшко, главы МВД Клименко, министра иностранных дел Кулебы, директора ГБР Сухачева и первого заместителя министра обороны Павлюка.