Зеленский анонсировал комплексный план по проведению мобилизации

Президент Владимир Зеленский пообещал на следующей неделе представить комплексный план по проведению мобилизации в Украине на фоне продолжения развязанной Россией преступной войны.

Что известно об изменениях в процессе проведения мобилизации в Украине

Глава государства отметил, что вопрос мобилизации остается очень сложным и актуальным.

Президент подчеркнул, что в широком смысле речь идет о ТЦК, ВЛК, демобилизации и мобилизации.

По его словам, сегодня он заслушал комплексный доклад об имеющихся проблемах и вызовах, решении неотложных вопросов и внесении необходимых законодательных изменений.

Есть какие-то решения, которые мы сразу решили, скажу вам честно. Но я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий – куда мы идем с этим, какие вызовы, чтобы люди видели. В мобилизации очень важно, чтобы знаете – как из пункта "А" в пункт "Б". Чтобы не было, что мы только понимаем из пункта "А" и понимаем, куда мы вышли. Нам нужно знать, куда мы должны прийти, когда, какими силами. Поэтому комплесный план по этому вопросу будет на следующей неделе, – отметил Зеленский. Поделиться

Он подчеркнул, что соответствующие задачи получили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава Минобороны Рустем Умеров, а также премьер-министр Денис Шмигаль.

Они будут все комплексно докладывать на следующей неделе, – подчеркнул Зеленский. Поделиться

Зеленский о рассмотрении сложных вопросов во время Ставки главнокомандующего

Президент подчеркнул, что в ходе проведения заседания Ставки верховного главнокомандующего рассматривались сложные вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВЛК, ротация, срочники.

Президент заслушал доклады министра обороны Умерова, главка Залужного, начальника Генштаба Шаптали, министра здравоохранения Ляшко, главы МВД Клименко, министра иностранных дел Кулебы, директора ГБР Сухачева и первого заместителя министра обороны Павлюка.