Зеленський анонсував комплексний план з проведення мобілізації

Що відомо про зміни у процесі проведення мобілізації в Україні

Глава держави зазначив, що питання мобілізації наразі залишається дуже складним і актуальним.

Президент підкреслив, що у широкому сенсі мова йде про ТЦК, ВЛК, демобілізацію і мобілізацію.

За його словами, сьогодні він заслухав комплексну доповідь про наявні проблеми та виклики, вирішення нагальних питань та внесення необхідних законодавчих змін.

Є якісь рішення, які одразу ми вирішили, скажу вам чесно. Але я хотів би, щоби люди розуміли увесь план дій - куди ми йдемо з цим, які виклики, щоб люди бачили. В мобілізації дуже важливо, щоб знаєте - як із пункту "А" в пункт "Б". Щоб не було, що ми тільки розуміємо із пункту "А" і розуміємо куди ми вийшли. Нам потрібно знати, куди ми повинні прийти, коли, якими силами. Тому комплесний план з цього питання буде на наступному тижні, - зазначив Зеленський. Поширити

Він підкреслив, що відповідні завдання отримали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та глава Міноборони Рустем Умєров, а також прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Вони будуть все комплексно доповідати на наступному тижні, - наголосив Зеленський. Поширити

Зеленський про розгляд складних питань під час Ставки головнокомандувача

Президент підкреслив, що в ході проведення засідання Ставки верховного головнокомандувача розглядались складні питання: мобілізації, демобілізації, ТЦК, ВЛК, ротації, строковиків.

Президент заслухав доповіді міністра оборони Умєрова, головкома Залужного, начальника Генштабу Шаптали, міністра охорони здоров’я Ляшка, очільника МВС Клименка, міністра закордонних справ Кулеби, директора ДБР Сухачова та першого заступника міністра оборони Павлюка.