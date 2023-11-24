Зеленський анонсував комплексний план з проведення мобілізації

Президент Володимир Зеленський пообіцяв вже наступного тижня представити комплексний план щодо проведення мобілізації в Україні на тлі продовження розв'язаної Росією злочинної війни.
Що відомо про зміни у процесі проведення мобілізації в Україні
Глава держави зазначив, що питання мобілізації наразі залишається дуже складним і актуальним.
Президент підкреслив, що у широкому сенсі мова йде про ТЦК, ВЛК, демобілізацію і мобілізацію.
За його словами, сьогодні він заслухав комплексну доповідь про наявні проблеми та виклики, вирішення нагальних питань та внесення необхідних законодавчих змін.
Він підкреслив, що відповідні завдання отримали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та глава Міноборони Рустем Умєров, а також прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Зеленський про розгляд складних питань під час Ставки головнокомандувача
Президент підкреслив, що в ході проведення засідання Ставки верховного головнокомандувача розглядались складні питання: мобілізації, демобілізації, ТЦК, ВЛК, ротації, строковиків.
Президент заслухав доповіді міністра оборони Умєрова, головкома Залужного, начальника Генштабу Шаптали, міністра охорони здоров’я Ляшка, очільника МВС Клименка, міністра закордонних справ Кулеби, директора ДБР Сухачова та першого заступника міністра оборони Павлюка.