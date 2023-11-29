Зеленский срочно приехал в Одесскую область — фото и видео

29 ноября глава государства Владимир Зеленский прибыл в Одесскую область и провел там совещание касательно защиты юга Украины и транспортировки зерна по морю.
Что известно о визите Зеленского в Одесскую область
Кроме того, сообщается, что во время визита в Одесскую область он провел встречу с военным командованием в регионе.
Также указано, что глава государства успел заслушать доклад командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" Андрея Гнатова относительно ситуации и боевых действий в рамках ответственности ОВСУ "Одесса"; доклад командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы об обстановке в Черном море и дистанционного минирования россиянами акватории; доклад командующего воздушным командованием "Юг" Дмитрия Карпенко о работе системы ПВО Одесщины, прикрытии с воздуха Одессы и инфраструктуре "зернового коридора".
Во время рабочей поездки в Одесскую область Владимир Зеленский посетил областной центр социально-психологической помощи.
Как прошла встреча Зеленского с бойцами ВСУ
Следует отметить, что во время поездки Владимира Зеленского сопровождал глава Минобороны Рустем Умеров.
По словам украинского лидера, что во время таких командировок для него всегда большая честь – встретиться с нашими защитниками.
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