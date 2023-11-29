Зеленский срочно приехал в Одесскую область — фото и видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский срочно приехал в Одесскую область — фото и видео

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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29 ноября глава государства Владимир Зеленский прибыл в Одесскую область и провел там совещание касательно защиты юга Украины и транспортировки зерна по морю.

Что известно о визите Зеленского в Одесскую область

Сегодня работаем в Одесской области. Начали с докладов военных и совещания по защите региона. Много важных вопросов. Оперативная обстановка и ведение боевых действий в рамках ответственности ОВСУ "Одесса". Ситуация в Черном море, противоминные меры и обеспечение безопасности "зернового коридора". Работа ПВО Одесской области, прикрытие Одессы с воздуха, инфраструктуры "зернового коридора" и наших бригад, - рассказал президент.

Кроме того, сообщается, что во время визита в Одесскую область он провел встречу с военным командованием в регионе.

Также указано, что глава государства успел заслушать доклад командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" Андрея Гнатова относительно ситуации и боевых действий в рамках ответственности ОВСУ "Одесса"; доклад командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы об обстановке в Черном море и дистанционного минирования россиянами акватории; доклад командующего воздушным командованием "Юг" Дмитрия Карпенко о работе системы ПВО Одесщины, прикрытии с воздуха Одессы и инфраструктуре "зернового коридора".

Во время рабочей поездки в Одесскую область Владимир Зеленский посетил областной центр социально-психологической помощи.

Областной центр помощи переселенцам в Одессе. Общался с нашими людьми. Очень конкретные вопросы поддержки. Сегодня, в условиях военного времени, обязательно заботиться о тех, кто в этом нуждается. Защитить, восстановить нормальную жизнь для каждого и каждой – наш приоритет, – отметил он.

Как прошла встреча Зеленского с бойцами ВСУ

Следует отметить, что во время поездки Владимира Зеленского сопровождал глава Минобороны Рустем Умеров.

По словам украинского лидера, что во время таких командировок для него всегда большая честь – встретиться с нашими защитниками.

Сегодня пообщался с воинами, защищающими юг Украины, вручил им государственные награды. Спасибо за службу, за сбитые вражские цели, за смелость и самоотверженность в защите нашего государства и людей! – подчеркнул президент.

Зеленский награждает воинов
Фото: president.gov.ua

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