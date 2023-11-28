В МВД озвучили количество жертв из-за непогоды в Украине

По состоянию на утро 28 ноября из-за непогоды в Украине погибли 10 человек. Еще 23 пострадали, среди них есть дети.

Известны последствия непогоды в Украине

Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в результате усложнения погодных условий погибли 10 человек - в Одесской, Харьковской Николаевской областях и Киеве.

Еще 23 человека пострадали, среди них 2 ребенка.

Также министр проинформировал о ликвидации последствий непогоды по состоянию на утро вторника, 28 ноября.

В Одесской области подразделения ГСЧС привлекались к помощи 254 раза. Отбуксировано 849 автомобилей, в том числе 24 автобуса и 17 автомобилей экстренной помощи.

Оказана помощь 2498 людям, в том числе 162 детям. 5 человек из-за непогоды погибли, еще 15 – пострадали. На участках дорог М-05 и М-15 организовано движение в реверсном режиме.

В Николаевской области спасатели выезжали на вызовы 66 раз, отбуксировали 144 автомобиля. На некоторых отрезках дорог движение остается усложненным. В Николаевской области 2 человека погибли, еще 2 – пострадали.

По словам Клименко, 8 автодорог в Николаевской и Кировоградской областях остаются перекрытыми для движения. Обесточены 411 населенных пунктов в 11 областях.

Непогода в Украине

Напомним, 26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или же полному перекрытию движения рядом трасс. Только через несколько часов утром произошло почти 50 ДТП.

Утром 27 ноября из-за непогоды в Украине без света было более 2 тысяч населенных пунктов.

Добавим, что на временно оккупированных территориях нашего государства также было исчезновение электроэнергии и разрушение инфраструктуры. В частности, представители оккупационной "администрации" Крыма говорили, что без света было 425 тысяч человек.

Также сообщалось, что в Одессе нашли тела трех человек. Вероятно, они умерли из-за переохлаждения, вызванного непогодой в городе.