У МВС озвучили кількість жертв через негоду в Україні

Станом на ранок 28 листопада через негоду в Україні загинули 10 людей. Ще 23 постраждали, серед них є діти.

Відомі наслідки негоди в Україні

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, внаслідок ускладнення погодних умов загинули 10 людей - в Одеській, Харківській Миколаївській областях та у Києві.

Ще 23 людини постраждали, серед них є 2 дитини.

Також міністр поінформував про ліквідацію наслідків негоди станом на ранок вівторка, 28 листопада.

На Одещині підрозділи ДСНС залучалися до допомоги 254 рази. Відбуксовано 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги.

Надано допомогу 2498 людям, зокрема 162 дітям. 5 людей через негоду загинули, ще 15 – постраждали. На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі.

У Миколаївській області рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксирували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим. На Миколаївщині 2 людини загинули, ще 2 – постраждали.

За словами Клименка, 8 автодоріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху. Знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях.

Негода в Україні

Нагадаємо, 26 листопада Одеську область накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Лише за кілька годин вранці сталось майже 50 ДТП.

На ранок 27 листопада через негоду в Україні без світла було понад 2 тисячі населених пунктів.

Додамо, що на тимчасово окупованих територіях нашої держави також були зникнення електроенергії та руйнування інфраструктури тощо. Зокрема, представники окупаційної "адміністрації" Криму казали, що без світла були 425 тисяч осіб.

Також повідомлялось, що в Одесі знайшли тіла трьох людей. Ймовірно, вони померли через переохолодження, спричиненою негодою в місті.