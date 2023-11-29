Зеленський терміново приїхав на Одещину — фото та відео

29 листопада глава держави Володимир Зеленський прибув в Одеську область та провів там нараду щодо захисту півдня України й транспортування зерна морем.
Що відомо про візит Зеленського в Одеську область
Окрім того, наголошується, що під час візиту в Одеську область він провів зустріч з військовим командуванням у регіоні.
Також вказано, що глава держави встиг заслухати доповідь командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Андрія Гнатова щодо ситуації та бойових дій у межах відповідальності ОСУВ "Одеса"; доповідь командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи щодо обстановки в Чорному морі та дистанційного мінування росіянами акваторії; доповідь командувача повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенка про роботу системи ППО Одещини, прикриття з повітря Одеси й інфраструктури "зернового коридору".
Під час робочої поїздки на Одещину Володимир Зеленський відвідав обласний центр соціально-психологічної допомоги.
Як пройшла зустріч Зеленського з бійцями ЗСУ
Варто зазначити, що під час поїздки Володимира Зеленського супроводжував глава Міноборони Рустем Умєров.
За словами українського лідера, що під час таких відряджень для нього завжди велика честь – зустрітися з нашими захисниками.
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