Зеленський терміново приїхав на Одещину — фото та відео
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Україна
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Зеленський терміново приїхав на Одещину — фото та відео

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

29 листопада глава держави Володимир Зеленський прибув в Одеську область та провів там нараду щодо захисту півдня України й транспортування зерна морем.

Що відомо про візит Зеленського в Одеську область

Сьогодні працюємо на Одещині. Розпочали з доповідей військових і наради щодо захисту регіону. Багато важливих питань. Оперативна обстановка та ведення бойових дій у межах відповідальності ОСУВ "Одеса". Ситуація в Чорному морі, протимінні заходи та гарантування безпеки "зернового коридору". Робота ППО Одещини, прикриття Одеси з повітря, інфраструктури "зернового коридору" та наших бригад, - розповів президент.

Окрім того, наголошується, що під час візиту в Одеську область він провів зустріч з військовим командуванням у регіоні.

Також вказано, що глава держави встиг заслухати доповідь командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Андрія Гнатова щодо ситуації та бойових дій у межах відповідальності ОСУВ "Одеса"; доповідь командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи щодо обстановки в Чорному морі та дистанційного мінування росіянами акваторії; доповідь командувача повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенка про роботу системи ППО Одещини, прикриття з повітря Одеси й інфраструктури "зернового коридору".

Під час робочої поїздки на Одещину Володимир Зеленський відвідав обласний центр соціально-психологічної допомоги.

Обласний центр допомоги переселенцям в Одесі. Поспілкувався з нашими людьми. Дуже конкретні питання підтримки. Сьогодні, в умовах воєнного часу, обовʼязково дбати про тих, хто цього потребує. Захистити, відновити нормальне життя для кожного й кожної – наш пріоритет, - зазначив він.

Як пройшла зустріч Зеленського з бійцями ЗСУ

Варто зазначити, що під час поїздки Володимира Зеленського супроводжував глава Міноборони Рустем Умєров.

За словами українського лідера, що під час таких відряджень для нього завжди велика честь – зустрітися з нашими захисниками.

Сьогодні поспілкувався з воїнами, які захищають південь України, вручив їм державні нагороди. Дякую за службу, за збиті ворожі цілі, за сміливість і самовідданість у захисті нашої держави та людей! – наголосив президент.

Зеленський нагороджує воїнів
Фото: president.gov.ua

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