Зеленський приїхав на передовий командний пункт оборонців Купʼянська — відео
Категорія
Україна
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Зеленський приїхав на передовий командний пункт оборонців Купʼянська — відео

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт оборонців Купʼянська на Харківщині. Він вручив військовим нагороди.

Зеленський відвідав Купʼянськ

Честь – відвідати та нагородити воїнів. Бійці на Куп’янському напрямку захищають мирне життя українців – людей Харківщини. Я дякую воїнам за службу, за захист нашої держави! Бажаю перемоги, бути міцними й не втрачати ініціативи.

Зеленський відвідав південь України

Нагадаємо, що 29 листопада президент побував з робочою поїдкою в Одесі, Миколаєві та Херсоні.

Одеса – нарада з військовими. ППО для міста, для області, для українських чорноморських портів, нашого експортного коридору. Я хочу подякувати всім, хто захищає регіон, і працює, щоб додати на півдні можливостей протиповітряної оборони.

Також в Одесі президент відвідав центр допомоги переселенцям, зокрема громадян, які були евакуйовані із сектора Газа.

У Миколаєві Зеленський провів зустріч із представниками Данії, які працюють у місті над відновленням.

І, нарешті, Херсон. Захист міста, захист області. Місцеві керівники представили результати в будівництві укриттів. Відповідні плани, які ще будуть реалізовані.

Президент провів нараду з військовими щодо роботи на півдні.

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Володимир Зеленський

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