Зеленський приїхав на передовий командний пункт оборонців Купʼянська — відео

Президент Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт оборонців Купʼянська на Харківщині. Він вручив військовим нагороди.
Зеленський відвідав Купʼянськ
Зеленський відвідав південь України
Нагадаємо, що 29 листопада президент побував з робочою поїдкою в Одесі, Миколаєві та Херсоні.
Також в Одесі президент відвідав центр допомоги переселенцям, зокрема громадян, які були евакуйовані із сектора Газа.
У Миколаєві Зеленський провів зустріч із представниками Данії, які працюють у місті над відновленням.
Президент провів нараду з військовими щодо роботи на півдні.
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