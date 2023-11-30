Зеленський приїхав на передовий командний пункт оборонців Купʼянська — відео

Президент Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт оборонців Купʼянська на Харківщині. Він вручив військовим нагороди.

Зеленський відвідав Купʼянськ

Честь – відвідати та нагородити воїнів. Бійці на Куп’янському напрямку захищають мирне життя українців – людей Харківщини. Я дякую воїнам за службу, за захист нашої держави! Бажаю перемоги, бути міцними й не втрачати ініціативи. Поширити

Зеленський відвідав південь України

Нагадаємо, що 29 листопада президент побував з робочою поїдкою в Одесі, Миколаєві та Херсоні.

Одеса – нарада з військовими. ППО для міста, для області, для українських чорноморських портів, нашого експортного коридору. Я хочу подякувати всім, хто захищає регіон, і працює, щоб додати на півдні можливостей протиповітряної оборони. Поширити

Також в Одесі президент відвідав центр допомоги переселенцям, зокрема громадян, які були евакуйовані із сектора Газа.

У Миколаєві Зеленський провів зустріч із представниками Данії, які працюють у місті над відновленням.

І, нарешті, Херсон. Захист міста, захист області. Місцеві керівники представили результати в будівництві укриттів. Відповідні плани, які ще будуть реалізовані. Поширити

Президент провів нараду з військовими щодо роботи на півдні.