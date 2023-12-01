Мы не отступаем. Зеленский сделал заявление о контрнаступлении Украины

Президент Владимир Зеленский признал, что долгожданное контрнаступление летом и осенью не принесло ожидаемых прорывов, но подчеркнул, что Украина не отступает.

Зеленский об украинском контрнаступлении

Как рассказал Владимир Зеленский, Украина не достигла желаемых результатов во время летнего контрнаступления ВСУ, однако наши защитники не отступают.

Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире – я доволен. Мы теряем людей – я не доволен. Мы не получили всего оружия, которое хотели – я не могу быть доволен, но и не могу слишком сильно жаловаться, – сказал Зеленский. Поделиться

Он отметил, что в ходе контрнаступления ВСУ не были достигнуты желаемые результаты.

Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт, – подчеркнул глава государства. Поделиться

По его словам, Украина не получила всего необходимого ей оружия от союзников, а ограниченные силы не позволяют провести скорейшее наступление.

Не хватает сил, чтобы быстрее добиться желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам, – отметил президент. Поделиться

Однако Зеленский не зацикливается в прошлом, а сосредотачивается на следующем этапе – наращивании отечественного производства вооружений.

На это выделяется значительная часть украинского бюджета, но нынешних результатов не достаточно, чтобы переломить ход войны.

Зеленский надеется, что западные союзники, в том числе США, предложат выгодные кредиты и контракты для достижения этой цели.

Это выход, – сказал Зеленский, добавив, что ничто так не пугает Россию, как военно-самодостаточная Украина. Поделиться

Что известно о контрнаступлении Украины

Напомним, этим летом наши военные перешли к контрнаступлению сразу на нескольких участках фронта. Активные бои шли в Запорожской области, а именно в направлении Мелитополя и Бердянска, а также в районе Бахмута Донецкой области. ВСУ удалось уволить ряд населенных пунктов.

Однако сейчас контрнаступление почти приостановилось. Одной из главных причин стали минные поля и линии обороны россиян.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что война переходит на новый этап – "позиционный", которому присущи изнурительные бои.

Он подчеркнул, что без сочетания новых технологий и мощного технологического скачка Украине грозит затяжная окопная война, потому что ситуация уже зашла в тупик из-за одинаковой технологической оснащенности сторон.

На время Украина получила определенное преимущество на средства беспилотников, но Россия тоже нарастила их производство.