Зеленский и Залужный описали ситуацию на фронте — видео

Вечером 13 ноября глава государства Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвали направления украинского фронта, где на сегодняшний день самая сложная ситуация.

Что Зеленский говорит о развитии событий на поле боя

По словам украинского лидера, на многих направлениях фронта ситуация остается крайне напряженной.

Авдеевка, Марьинка, Бахмутское направление, Лиманское направление, Купянск, Запорожье, Херсонщина – на каждом из этих направлений сложно, – заявил президент. Поделиться

Владимир Зеленский также сообщил, что 13 ноября заслушал доклады руководителей военной разведки Кирилла Буданова и внешней разведки Александра Литвиненко.

Что интересно, глава государства не раскрыл детали этих отчетов, однако выразил благодарность этим структурам за то, что "Украина знает и будет знать, что готовит враг и как отвечать правильно, мощно как на земле, так и в Черном море".

Что Залужный рассказывает о ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный описал развитие событий на фронте во время телефонных переговоров с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая, – заявил он. Поделиться

Как сообщает украинский генерал, бойцы ВСУ не останавливают наступление на указанных направлениях и продолжают ежедневно уничтожать личный состав и технику врага.

Более того, сообщается, что Браун и Залужный обсудили планы официального Киева на зимний период и отдельно остановились на насущных нуждах украинского войска.

В первую очередь речь шла о снарядах, средствах противовоздушной обороны и дронах.