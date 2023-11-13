Зеленский и Залужный описали ситуацию на фронте — видео

Вечером 13 ноября глава государства Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвали направления украинского фронта, где на сегодняшний день самая сложная ситуация.
Что Зеленский говорит о развитии событий на поле боя
По словам украинского лидера, на многих направлениях фронта ситуация остается крайне напряженной.
Владимир Зеленский также сообщил, что 13 ноября заслушал доклады руководителей военной разведки Кирилла Буданова и внешней разведки Александра Литвиненко.
Что интересно, глава государства не раскрыл детали этих отчетов, однако выразил благодарность этим структурам за то, что "Украина знает и будет знать, что готовит враг и как отвечать правильно, мощно как на земле, так и в Черном море".
Что Залужный рассказывает о ситуации на фронте
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный описал развитие событий на фронте во время телефонных переговоров с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.
Как сообщает украинский генерал, бойцы ВСУ не останавливают наступление на указанных направлениях и продолжают ежедневно уничтожать личный состав и технику врага.
Более того, сообщается, что Браун и Залужный обсудили планы официального Киева на зимний период и отдельно остановились на насущных нуждах украинского войска.
В первую очередь речь шла о снарядах, средствах противовоздушной обороны и дронах.
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