Почему армия РФ значительно сократила количество артиллерийских обстрелов — объяснение военных ВСУ

Российские военные преступники с начала развязанной войны против Украины значительно сократили количество артиллерийских обстрелов по позициям украинских военных с 70-80 тыс. в течение суток до 8 тыс. на сегодняшний момент.

Что известно о причинах сокращения вражеских артиллерийских обстрелов по позициям ВСУ

По словам представителя 26-й артиллерийской бригады им. Р. Дашкевича Олега Калашникова, существуют две причины сокращения количества вражеских обстрелов с начала войны.

Одна причина – это то, что они потратили очень большое количество боеприпасов, которые у них были в прошлом году. Подсчитано, что около 11 миллионов они потратили в прошлом году. В этом году, по подсчетам, эта цифра должна составить 4 миллиона. Именно боеприпасов у них меньше, они из складов своих достают те боеприпасы, которые нужно восстанавливать, – объясняет военный. Поделиться

С другой стороны, украинские военные в значительной степени продолжают уничтожать вражескую технику, доставляющую боеприпасы оккупантам к линии фронта.

Калашников также отметил, что у украинских военных сейчас достаточное количество артиллерийских систем и ситуация с боеприпасами выглядит положительной.

Как украинские военные уничтожают окупантов под Авдеевкой

Бойцы 47-й ОМБ обнародовали видео уничтожение техники преступной армии РФ в районе Авдеевки.

Ювелирная работа наших бойцов 47 отдельной механизированной бригады, которые бок о бок вместе с боевыми собратьями дружественных подразделений уничтожают россиян на Авдеевском направлении, - говорится в сообщении военных. Поделиться

На видео бойцы показали "любовь" захватчиков к украинской земле и обещанный фрагмент, как пылает танк с триколором окупантов.