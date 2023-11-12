Почему армия РФ значительно сократила количество артиллерийских обстрелов — объяснение военных ВСУ

Российские военные преступники с начала развязанной войны против Украины значительно сократили количество артиллерийских обстрелов по позициям украинских военных с 70-80 тыс. в течение суток до 8 тыс. на сегодняшний момент.
Что известно о причинах сокращения вражеских артиллерийских обстрелов по позициям ВСУ
По словам представителя 26-й артиллерийской бригады им. Р. Дашкевича Олега Калашникова, существуют две причины сокращения количества вражеских обстрелов с начала войны.
С другой стороны, украинские военные в значительной степени продолжают уничтожать вражескую технику, доставляющую боеприпасы оккупантам к линии фронта.
Калашников также отметил, что у украинских военных сейчас достаточное количество артиллерийских систем и ситуация с боеприпасами выглядит положительной.
Как украинские военные уничтожают окупантов под Авдеевкой
Бойцы 47-й ОМБ обнародовали видео уничтожение техники преступной армии РФ в районе Авдеевки.
На видео бойцы показали "любовь" захватчиков к украинской земле и обещанный фрагмент, как пылает танк с триколором окупантов.
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