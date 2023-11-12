Чому армія РФ значно скоротила кількість артилерійських обстрілів — пояснення військових ЗСУ

Російські військові злочинці від початку розв'язаної війни проти України значно скоротили кількість артилерійських обстрілів по позиціях українських військових з 70-80 тис протягом доби до близько 8 тис на сьогодняшній момент.
Що відомо про причини скорочення ворожих артилерійських обстрілів по позиціях ЗСУ
За словами речника 26-ї артилерійської бригади ім. Р. Дашкевича Олега Калашнікова, існують дві причини скорочення кількості ворожих обстрілів від початку війни.
З іншого боку, українські військові у значній кількості продовжують знищувати ворожу техніку, що доставляє боєприпаси окупантам до лінії фронту.
Калашніков також зазначив, що в українських військових наразі достатня кількість артилерійських систем і ситуація із боєприпасами виглядає позитивною.
Як українські військові нищать окупантів під Авдіївкою
Бійці 47-ої ОМБ оприлюднили відео знищення техніки злочинної армії РФ в районі Авдіївки.
На відео бійці показали "любов" загарбників до української землі та обіцяний фрагмент, як палає танк з триколором окупантів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-