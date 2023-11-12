Чому армія РФ значно скоротила кількість артилерійських обстрілів — пояснення військових ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Чому армія РФ значно скоротила кількість артилерійських обстрілів — пояснення військових ЗСУ

Військовий ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російські військові злочинці від початку розв'язаної війни проти України значно скоротили кількість артилерійських обстрілів по позиціях українських військових з 70-80 тис протягом доби до близько 8 тис на сьогодняшній момент.

Що відомо про причини скорочення ворожих артилерійських обстрілів по позиціях ЗСУ

За словами речника 26-ї артилерійської бригади ім. Р. Дашкевича Олега Калашнікова, існують дві причини скорочення кількості ворожих обстрілів від початку війни.

Одна причина – це те, що вони витратили дуже велику кількість боєприпасів, які у них були минулого року. Підраховано, що десь 11 мільйонів вони витратили минулого року. У цьому році, за підрахунками, ця цифра має сягнути 4 мільйонів. Саме боєприпасів у них менше, вони зі складів своїх дістають ті боєприпаси, які потрібно поновлювати, - пояснює військовий.

З іншого боку, українські військові у значній кількості продовжують знищувати ворожу техніку, що доставляє боєприпаси окупантам до лінії фронту.

Калашніков також зазначив, що в українських військових наразі достатня кількість артилерійських систем і ситуація із боєприпасами виглядає позитивною.

Як українські військові нищать окупантів під Авдіївкою

Бійці 47-ої ОМБ оприлюднили відео знищення техніки злочинної армії РФ в районі Авдіївки.

Ювелірна робота наших бійців 47 окремої механізованої бригади, які пліч-о-пліч разом з бойовими побратимами дружніх підрозділів нищать росіян на Авдіївському напрямку, - йдеться у повідомленні військових.

На відео бійці показали "любов" загарбників до української землі та обіцяний фрагмент, як палає танк з триколором окупантів.

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