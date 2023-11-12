Чому армія РФ значно скоротила кількість артилерійських обстрілів — пояснення військових ЗСУ

Одна причина – це те, що вони витратили дуже велику кількість боєприпасів, які у них були минулого року. Підраховано, що десь 11 мільйонів вони витратили минулого року. У цьому році, за підрахунками, ця цифра має сягнути 4 мільйонів. Саме боєприпасів у них менше, вони зі складів своїх дістають ті боєприпаси, які потрібно поновлювати, - пояснює військовий.