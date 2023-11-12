ЗСУ обіцяють армії РФ неприємний сюрприз із настанням холодів

Із настанням холодів та погіршенням погодних умов у поєднанні із атаками українських військових на об'єкти логістики злочинної армії РФ з'являється шанс витиснути окупантів з території України та повернути захоплені Росією території.

Чи погода на стороні України у війні проти РФ

За словами керівника пресслужби командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, погода у будь-якому разі внесе корективи у характер ведення бойових дій в Україні.

Він підкреслив, що активні дощі змусять окупантів обмежити використання авіації та ударних БпЛА.

Речник командування Сухопутних сил підкреслив, що наразі головним завданням українських військових є переривання логістичних ланцюжків ворога, аби тил окупантів не міг забезпечувати фронт усім необхідним.

Якщо це вдасться, я думаю, за допомогою погоди, дощів та морозів, ми їх виморозимо, - переконаний Фітьо. Поширити

Що відомо про останні успіхи українських військових

За інформацією журналістів видання NV із посиланням на BBC, за словами родичів російських військових на умовах анонімності, злочинна армія РФ зазнала важких втрат під час боїв на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Це дозволило українським військовим створити невеликий плацдарм.

За твердженнями російських військових, плацдарм в районі села Кринки наразі утримують близько 500 українських військових.

Окрім цього росіяни заявляють, що безпосередньо перед проведенням висадки кілька українських ДРГ перебралися на лівий берег і, переодягнувшись в російську військову форму і форму пожежників, нібито їздили вздовж річки і зачищали російські позиції, користуючись ефектом несподіванки.

А вже потім, за словами окупантів, почалася висадка української піхоти в районі Кринок.

19, 20, 21 жовтня нас розбили тут сильно. Але потім нам прислали морських піхотинців, і ми вижили тільки завдяки цьому. Танків їх тут не бачив, вони їх підганяли з того берега і в районі Антонівки смажили. Але вони захопили кілька наших машин, - розповідає один з російських військових. Поширити

Також окупанти скаржаться на українські швидкісні човни, які можуть швидко і непомітно переправляти підкріплення через річку.

Вже кілька людей потрапили в полон. Зник наш командир з усіма заступниками. У нас важка ситуація. За ніч поклали дві наші роти. Українці закріпилися на нашому боці в районі Кринок, і звідти поки вибити їх не можемо. Чергуємо не добу через добу, а весь час без замін. Людей немає. Плюс всі бояться, - розповідає один з окупантів. Поширити

Загалом втрати окупантів на цій ділянці становлять щонайменше кілька сотень людей.