ВСУ обещают армии РФ неприятный сюрприз с наступлением холодов

С наступлением холодов и ухудшением погодных условий в сочетании с атаками украинских военных на объекты логистики преступной армии РФ появляется шанс вытеснить оккупантов с территории Украины и вернуть захваченные Россией территории.

Или погода на стороне Украины в войне против РФ

По словам руководителя пресс-службы командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, погода в любом случае внесет коррективы в характер ведения боевых действий в Украине.

Он подчеркнул, что активные дожди заставят оккупантов ограничить использование авиации и ударных БПЛА.

Представитель командования Сухопутных сил подчеркнул, что сейчас главной задачей украинских военных является прерывание логистических цепочек врага, чтобы тыл оккупантов не мог обеспечивать фронт всем необходимым.

Если это удастся, я думаю, с помощью погоды, дождей и морозов мы их выморозим, - убежден Фитьо. Поделиться

Что известно о последних успехах украинских военных

По информации журналистов издания NV со ссылкой на BBC, по словам родственников российских военных на условиях анонимности, преступная армия РФ понесла тяжелые потери во время боев на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Это позволило украинским военным создать небольшой плацдарм.

По утверждениям российских военных, плацдарм в районе села Крынки в настоящее время содержит около 500 украинских военных.

Кроме этого, россияне заявляют, что непосредственно перед проведением высадки несколько украинских ДРГ перебрались на левый берег и, переодевшись в российскую военную форму и форму пожарных, якобы ездили вдоль реки и зачищали российские позиции, пользуясь эффектом неожиданности.

А уже потом, по словам окупантов, началась высадка украинской пехоты в районе Крынок.

19, 20, 21 октября нас разбили здесь сильно. Но потом нам прислали морских пехотинцев, и мы выжили только благодаря этому. Танцев их здесь не видел, они их подгоняли с того берега и в районе Антоновки жарили. Но они захватили несколько наших машин, – рассказывает один из российских военных. Поделиться

Также оккупанты жалуются на украинские скоростные лодки, которые могут быстро и незаметно переправлять подкрепления через реку.

Уже несколько человек попали в плен. Исчез наш командир со всеми заместителями. У нас тяжелая ситуация. За ночь положили две наши роты. Украинцы закрепились на нашей стороне в районе Крынок и оттуда пока выбить их не можем. Чередуем не сутки через сутки, а все время без замен. Людей нет. Плюс все боятся, – рассказывает один из оккупантов. Поделиться

В целом потери окупантов на этом участке составляют не менее нескольких сотен человек.