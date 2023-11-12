ВСУ обещают армии РФ неприятный сюрприз с наступлением холодов

С наступлением холодов и ухудшением погодных условий в сочетании с атаками украинских военных на объекты логистики преступной армии РФ появляется шанс вытеснить оккупантов с территории Украины и вернуть захваченные Россией территории.
Или погода на стороне Украины в войне против РФ
По словам руководителя пресс-службы командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, погода в любом случае внесет коррективы в характер ведения боевых действий в Украине.
Он подчеркнул, что активные дожди заставят оккупантов ограничить использование авиации и ударных БПЛА.
Представитель командования Сухопутных сил подчеркнул, что сейчас главной задачей украинских военных является прерывание логистических цепочек врага, чтобы тыл оккупантов не мог обеспечивать фронт всем необходимым.
Что известно о последних успехах украинских военных
По информации журналистов издания NV со ссылкой на BBC, по словам родственников российских военных на условиях анонимности, преступная армия РФ понесла тяжелые потери во время боев на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Это позволило украинским военным создать небольшой плацдарм.
По утверждениям российских военных, плацдарм в районе села Крынки в настоящее время содержит около 500 украинских военных.
Кроме этого, россияне заявляют, что непосредственно перед проведением высадки несколько украинских ДРГ перебрались на левый берег и, переодевшись в российскую военную форму и форму пожарных, якобы ездили вдоль реки и зачищали российские позиции, пользуясь эффектом неожиданности.
А уже потом, по словам окупантов, началась высадка украинской пехоты в районе Крынок.
Также оккупанты жалуются на украинские скоростные лодки, которые могут быстро и незаметно переправлять подкрепления через реку.
В целом потери окупантов на этом участке составляют не менее нескольких сотен человек.
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