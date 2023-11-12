В ВСУ доложили об успехах на Таврическом направлении

За прошедшие сутки, 11 ноября, наши воины уничтожили 572 российских террористов на Таврическом направлении.
ВСУ уничтожили танки, ББМ и сотни окупантов
В течение суток враг:
нанес 30 авиаударов;
провел 48 боевых столкновений;
совершил 712 артобстрелов.
Андийское направление
Враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Террористы пытались наступать в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Тонечко и Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили 18 атак.
Марьинское направление
Россияне безуспешно атаковали в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отразили 22 атаки врага.
Шахтерское направление
Враг безуспешно штурмовал неподалеку от Угледара, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области, где наши защитники отбили 11 атак.
Запорожское направление
Враг пытался штурмовать возле Роботиного Запорожской области.
Достижение наших воинов
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки выполнили 1067 огневых задач.
Потери врага составили 572 человека. Было уничтожено 32 единицы вражеской техники, в том числе:
2 танка;
14 ББМ;
3 артсистемы;
2 ПТРК;
7 БпЛА;
1 автомобиль;
3 единицы спецтехники.
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