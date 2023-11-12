В ВСУ доложили об успехах на Таврическом направлении

За прошедшие сутки, 11 ноября, наши воины уничтожили 572 российских террористов на Таврическом направлении.

ВСУ уничтожили танки, ББМ и сотни окупантов

В течение суток враг:

нанес 30 авиаударов;

провел 48 боевых столкновений;

совершил 712 артобстрелов.

Андийское направление

Враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Террористы пытались наступать в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Тонечко и Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили 18 атак.

Марьинское направление

Россияне безуспешно атаковали в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отразили 22 атаки врага.

Шахтерское направление

Враг безуспешно штурмовал неподалеку от Угледара, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области, где наши защитники отбили 11 атак.

Запорожское направление

Враг пытался штурмовать возле Роботиного Запорожской области.

Достижение наших воинов

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта, - пишет прессслужба. Поделиться

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки выполнили 1067 огневых задач.

Потери врага составили 572 человека. Было уничтожено 32 единицы вражеской техники, в том числе:

2 танка;

14 ББМ;

3 артсистемы;

2 ПТРК;

7 БпЛА;

1 автомобиль;

3 единицы спецтехники.