Армия РФ перебрасывает дополнительные силы под Бахмут — военные ВСУ

Российские военные преступники перебрасывают дополнительные силы в район Бахмута Донецкой области с целью усиления атак на позиции украинских военных.

Что известно о ситуации в районе Бахмута

По словам майора ВСУ, заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, активизация врага в районе Бахмута не новость для украинских военных, которые готовились к такому сценарию.

Активизация наступательных действий на Бахмутском направлении не является для нас новостью. Мы наблюдали, как они накапливали силы, как перебрасывали новые подразделения, – объясняет военный. Поделиться

Он отметил, что в районе Бахмута продолжаются довольно активные и тяжелые бои.

Оккупанты пытаются найти слабые места в позициях украинских военных.

Ситуация контролируется, все атаки украинские силы отбивают. Но и радоваться особо нечему – русаки продолжают опрокидывать свои подразделения, и будут дальше усиливать свои попытки наступления, – подчеркивает Жорин. Поделиться

Что известно о ситуации на юге Украины

По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Наталии Гуменюк в эфире телеканала Freedom, для уничтожения позиций российских военных преступников на левом берегу Днепра на Херсонщине украинским военным необходимо дальнобойное оружие.

Первоочередное – это дальнобойное и высокоточное вооружение, поскольку российские оккупанты прячутся за мирным населением, и нам очень важно попадать именно в концентрацию сил врага, а не навредить мирным гражданам, не повредить инфраструктуру левого берега, – отмечает Гуменюк. Поделиться

Она подчеркнула, что представители Главного управления разведки Минобороны уже неоднократно сообщали о совершении российскими военными преступниками терактов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В частности, оккупанты минуют объекты критической инфраструктуры.

Это происходит для того, чтобы потом, подрывая эти объекты, обвинять Силы обороны Украины в том, что они некорректно ведут освободительную войну, лишая людей благ цивилизации на временно оккупированной территории, - объясняет Гуменюк. Поделиться

Она подчеркнула, что с левого берега постоянно поступают сообщения о том, что якобы украинские военные поразили некий объект критической инфраструктуры, однако их необходимо тщательно проверять и доверять только проверенным, достоверным источникам.

оккупанты очень часто использует информацию как фактически оружие.

То, что они будут продолжать обстрелы и правого и левого берега, можно остановить только в случае, если мы сможем их максимально далеко выбить. Это значит уничтожать их тыловые ресурсы, принуждать их к перемещению поглубже. Это уже отслеживается, во многих направлениях россияне перемещаются туда, где обустроен второй эшелон их обороны, где есть железобетонные конструкции, за которыми они пытаются закрепиться, - отмечает пресс-секретарь ОСУВ "Юг". Поделиться

Она также отметила, что понимание приближающихся холодов и ухудшение погодных условий повлияют на возможность перемещений врага.

Также, по словам спикера, ВСУ очень важно иметь истребители и противовоздушную оборону, поскольку авиация, в которой враг имеет преимущество сегодня, наносит очень серьезный ущерб правому берегу Херсонской области.

оккупанты бьют по населенным пунктам. Шесть-восемь управляемых авиабомб – это фактически разрушение до 30 жилых конструкций. Это очень серьезное влияние на сельскую местность, отмечает Гуменюк. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ в Украине в течение недели

По информации первого заместителя главы Минобороны, генерал-полковника Александра Павлюка, в течение недели украинские военные ликвидировали 6,6 тыс. российских военных преступников и 744 единицы вражеского вооружения и военной техники.

В частности, это 65 танков, 120 боевых бронированных машин, 184 артиллерийские системы, 14 реактивных систем залпового огня, 10 установок противовоздушной обороны, 214 единиц автотехники и 31 единица специальной техники.

Кроме этого, как отмечает Павлюк, украинскими военными были уничтожены 6 вражеских ракет, 98 БпЛА, а также два корабля/катера.