Армия РФ перебрасывает дополнительные силы под Бахмут — военные ВСУ

Российские военные преступники перебрасывают дополнительные силы в район Бахмута Донецкой области с целью усиления атак на позиции украинских военных.
Что известно о ситуации в районе Бахмута
По словам майора ВСУ, заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, активизация врага в районе Бахмута не новость для украинских военных, которые готовились к такому сценарию.
Он отметил, что в районе Бахмута продолжаются довольно активные и тяжелые бои.
Оккупанты пытаются найти слабые места в позициях украинских военных.
Что известно о ситуации на юге Украины
По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Наталии Гуменюк в эфире телеканала Freedom, для уничтожения позиций российских военных преступников на левом берегу Днепра на Херсонщине украинским военным необходимо дальнобойное оружие.
Она подчеркнула, что представители Главного управления разведки Минобороны уже неоднократно сообщали о совершении российскими военными преступниками терактов на левом берегу Днепра в Херсонской области.
В частности, оккупанты минуют объекты критической инфраструктуры.
Она подчеркнула, что с левого берега постоянно поступают сообщения о том, что якобы украинские военные поразили некий объект критической инфраструктуры, однако их необходимо тщательно проверять и доверять только проверенным, достоверным источникам.
оккупанты очень часто использует информацию как фактически оружие.
Она также отметила, что понимание приближающихся холодов и ухудшение погодных условий повлияют на возможность перемещений врага.
Также, по словам спикера, ВСУ очень важно иметь истребители и противовоздушную оборону, поскольку авиация, в которой враг имеет преимущество сегодня, наносит очень серьезный ущерб правому берегу Херсонской области.
Что известно о потерях армии РФ в Украине в течение недели
По информации первого заместителя главы Минобороны, генерал-полковника Александра Павлюка, в течение недели украинские военные ликвидировали 6,6 тыс. российских военных преступников и 744 единицы вражеского вооружения и военной техники.
В частности, это 65 танков, 120 боевых бронированных машин, 184 артиллерийские системы, 14 реактивных систем залпового огня, 10 установок противовоздушной обороны, 214 единиц автотехники и 31 единица специальной техники.
Кроме этого, как отмечает Павлюк, украинскими военными были уничтожены 6 вражеских ракет, 98 БпЛА, а также два корабля/катера.
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