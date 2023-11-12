Армія РФ стягує значні сили до Бахмута — військові ЗСУ

Російські військові злочинці перекидають додаткові сили в район Бахмута на Донеччині із метою посилення атак на позиції українських військових.
Що відомо про ситуацію в районі Бахмута
За словами майора ЗСУ, заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Максима Жоріна, активізація ворога в районі Бахмута не є новиною для українських військових, які готувались до такого сценарію.
Він зазначив, що наразі в районі Бахмута тривають доволі активні та важкі бої.
Окупанти намагаються знайти слабкі місця у позиціях українських військових.
Що відомо про ситуацію на півдні України
За інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк в ефірі телеканалу “FREEDOM”, для знищення позицій російських військових злочинців на лівому березі Дніпра на Херсонщині українським військовим необхідна далекобійна зброя.
Вона підкреслила, що представники Головного управління розвідки Міноборони вже неодноразово повідомляли щодо вчинення російськими військовими злочинцями терактів на лівому березі Дніпра на Херсонщині.
Зокрема, окупанти мінують об’єкти критичної інфраструктури.
Вона підкреслила, що з лівого берега постійно надходять повідомлення про те, що нібито українські військові вразили якийсь об’єкт критичної інфраструктури, однак їх необхідно ретельно перевіряти та довіряти лише перевіреним, достовірним джерелам.
Окупанти дуже часто використовує інформацію як фактично зброю.
Вона також зазначила, що розуміння наближення холодів і погіршення погодних умов вплинуть на можливість переміщень ворога.
Також, за словами речниці, ЗСУ дуже важливо мати винищувачі та протиповітряну оборону, оскільки авіація, в якій ворог має перевагу сьогодні, завдає дуже серйозної шкоди правому берегу Херсонської області.
Що відомо про втрати армії РФ в Україні протягом тижня
За інформацією першого заступника глави Міноборони, генерал-полковника Олександра Павлюка, протягом тижня українські військові ліквідували 6,6 тис російських військових злочинців і 744 одиниці ворожого озброєння та військової техніки.
Зокрема, це 65 танків, 120 бойових броньованих машин, 184 артилерійські системи, 14 реактивних систем залпового вогню, 10 установок протиповітряної оборони, 214 одиниць автотехніки та 31 одиниця спеціальної техніки.
Окрім цього, як зазначає Павлюк, українськими військовими було знищено 6 ворожих ракет, 98 БпЛА, а також два кораблі/катери.
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