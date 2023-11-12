Армія РФ стягує значні сили до Бахмута — військові ЗСУ

Російські військові злочинці перекидають додаткові сили в район Бахмута на Донеччині із метою посилення атак на позиції українських військових.

Що відомо про ситуацію в районі Бахмута

За словами майора ЗСУ, заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Максима Жоріна, активізація ворога в районі Бахмута не є новиною для українських військових, які готувались до такого сценарію.

Активізація наступальних дій на Бахмутському напрямку не є для нас якоюсь новиною. Ми спостерігали, як вони накопичували сили, як перекидали нові підрозділи, - пояснює військовий. Поширити

Він зазначив, що наразі в районі Бахмута тривають доволі активні та важкі бої.

Окупанти намагаються знайти слабкі місця у позиціях українських військових.

Ситуація наразі контрольована, всі атаки українські сили відбивають. Але й радіти особливо немає чому - русаки продовжують перекидати свої підрозділи, й будуть далі посилювати свої спроби наступу, - підкреслює Жорін. Поширити

Що відомо про ситуацію на півдні України

За інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк в ефірі телеканалу “FREEDOM”, для знищення позицій російських військових злочинців на лівому березі Дніпра на Херсонщині українським військовим необхідна далекобійна зброя.

Першочергове - це далекобійне і високоточне озброєння, оскільки російські окупанти ховаються за мирним населенням, і нам дуже важливо потрапляти саме в концентрацію сил ворога, а не нашкодити мирним громадянам, не пошкодити інфраструктуру лівого берега, - зазначає Гуменюк. Поширити

Вона підкреслила, що представники Головного управління розвідки Міноборони вже неодноразово повідомляли щодо вчинення російськими військовими злочинцями терактів на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Зокрема, окупанти мінують об’єкти критичної інфраструктури.

Це відбувається для того, щоб потім, підриваючи ці об’єкти, звинувачувати Сили оборони України в тому, що вони некоректно ведуть визвольну війну, що позбавляють людей благ цивілізації на тимчасово окупованій території, - пояснює Гуменюк. Поширити

Вона підкреслила, що з лівого берега постійно надходять повідомлення про те, що нібито українські військові вразили якийсь об’єкт критичної інфраструктури, однак їх необхідно ретельно перевіряти та довіряти лише перевіреним, достовірним джерелам.

Окупанти дуже часто використовує інформацію як фактично зброю.

Те, що вони будуть продовжувати обстріли і правого берега, і лівого берега, можна зупинити тільки в разі, якщо ми зможемо їх максимально далеко вибити. Це означає знищувати їхні тилові ресурси, примушувати їх до переміщення глибше. Це вже відслідковується, на багатьох напрямках росіяни переміщуються туди, де облаштований другий ешелон їхньої оборони, де є залізобетонні конструкції, за якими вони намагаються закріпитися, - зазначає речниця ОСУВ “Південь”. Поширити

Вона також зазначила, що розуміння наближення холодів і погіршення погодних умов вплинуть на можливість переміщень ворога.

Також, за словами речниці, ЗСУ дуже важливо мати винищувачі та протиповітряну оборону, оскільки авіація, в якій ворог має перевагу сьогодні, завдає дуже серйозної шкоди правому берегу Херсонської області.

Окупанти б’ють по населених пунктах. Шість-вісім керованих авіабомб - це фактично руйнування до 30 житлових конструкцій. Це дуже серйозний вплив на сільську місцевість, - зазначає Гуменюк. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ в Україні протягом тижня

За інформацією першого заступника глави Міноборони, генерал-полковника Олександра Павлюка, протягом тижня українські військові ліквідували 6,6 тис російських військових злочинців і 744 одиниці ворожого озброєння та військової техніки.

Зокрема, це 65 танків, 120 бойових броньованих машин, 184 артилерійські системи, 14 реактивних систем залпового вогню, 10 установок протиповітряної оборони, 214 одиниць автотехніки та 31 одиниця спеціальної техніки.

Окрім цього, як зазначає Павлюк, українськими військовими було знищено 6 ворожих ракет, 98 БпЛА, а також два кораблі/катери.