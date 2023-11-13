Зеленський і Залужний описали ситуацію на фронті — відео

Увечері 13 листопада глава держави Володимир Зеленський і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвали напрямки українського фронту, де станом на сьогодні найскладніша ситуація.

Що Зеленський говорить про розвиток подій на полі бою

За словами українського лідера, на багатьох напрямках фронту ситуація залишається вкрай напруженою.

Авдіївка, Мар'їнка, Бахмутський напрямок, Лиманський напрямок, Куп'янськ, Запоріжжя, Херсонщина - на кожному з цих напрямків складно, - заявив президент Поширити

Володимир Зеленський також повідомив, що 13 листопада заслухав доповіді керівників військової розвідки Кирила Буданова та зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Що цікаво, глава держави не розкрив деталі звітів, однак висловив вдячність цим структурам за те, що "Україна знає і знатиме, що готує ворог і як відповідати правильно, потужно, як на землі, так і в Чорному морі".

Що Залужний розповідає про ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний описав розвиток подій на фронті під час телефонних перемовин з очільником Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Авдіївський, Купʼянський та Марʼїнський напрямки залишаються найгарячішими. Ситуація складна, контрольована, - заявив він. Поширити

Як повідомляє український генерал, бійці ЗСУ не зупиняють наступ на вказаних напрямках та продовжують щоденно знищувати особовий склад та техніку ворога.

Ба більше, зазначається, Браун і Залужний обговорили плани офіційного Києва на зимовий період та окремо зупинилися на нагальних потребах українського війська.

Насамперед мовилося про снаряди, засоби протиповітряної оборони та дрони.