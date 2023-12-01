Ми не відступаємо. Зеленський зробив заяву щодо контрнаступу України

Президент Володимир Зеленський визнав, що довгоочікуваний контрнаступ влітку й восени не приніс очікуваних проривів, але наголосив, що Україна не відступає.

Зеленський про український контрнаступ

Як розповів Володимир Зеленський Україна не досягла бажаних результатів під час літнього контрнаступу ЗСУ, проте наші захисники не відступають.

Дивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою армією у світі - я задоволений. Ми втрачаємо людей - я не задоволений. Ми не отримали всієї зброї, яку хотіли - я не можу бути задоволений, але й не можу надто сильно скаржитися, - сказав Зеленський. Поширити

Він зазначив, що в ході контрнаступу ЗСУ не було досягнуто бажаних результатів.

Ми хотіли отримати швидші результати. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт, - наголосив глава держави. Поширити

За його словами, Україна не отримала всієї необхідної їй зброї від союзників, а обмежені сили не дозволяють провести швидкий наступ.

Бракує сил, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми маємо здатися. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам, - зазначив президент. Поширити

Однак Зеленський не зациклюється на минулому, а зосереджується на наступному етапі – нарощуванні вітчизняного виробництва озброєнь.

На це виділяється значна частина українського бюджету, але нинішніх результатів далеко не достатньо, щоб переломити хід війни.

Зеленський сподівається, що західні союзники, зокрема США, запропонують вигідні кредити та контракти для досягнення цієї мети.

Це вихід, – сказав Зеленський, додавши, що ніщо так не лякає Росію, як військово самодостатня Україна. Поширити

Що відомо про контрнаступ України

Нагадаємо, цього літа наші військові перейшли до контрнаступу відразу на декількох ділянках фронту. Активні бої точилися у Запорізькій області, а саме у напрямку Мелітополя та Бердянська, а також в районі Бахмута Донецької області. ЗСУ вдалося звільнити низку населених пунктів.

Проте зараз контрнаступ майже призупинився. Однією з головних причин цього стали мінні поля та лінії оборони росіян.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої.

Він наголосив, що без поєднання нових технологій і потужного технологічного стрибка Україні загрожує затяжна окопна війна, бо ситуація вже зайшла у глухий кут через однакову технологічну оснащеність сторін.

На деякий час Україна отримала певну перевагу коштом безпілотників, але Росія теж наростила їх виробництво.