Путін цього боїться. Зеленський назвав головний ключ до перемоги України

На переконання глави держави Володимира Зеленського, лише масштабне виробництво зброї всередині України зможе змінити ситуацію на полі бою та дасть нам можливість перемогти РФ.
Зеленський озвучив свою формулу перемоги
Як пояснює український лідер, наразі його головна мета полягає в тому, щоб Україна змогла наростити власне виробництво зброї й не була більше залежна в цьому плані від зовнішніх чинників.
Також глава держави розраховує на отримання від наших партнерів ліцензій на виробництво та ремонт техніки.
Окрім того, Києву не завадило б надання дешевої позики для фінансування таких планів.
Володимир Зеленський вкотре нагадав міжнародній спільноті про те, що країні-агресорці не можна дозволяти обходити санкції для створення зброї, яка використовує частини, отримані з усього світу.
Чого насправді боїться Путін
За словами Володимира Зеленського, під час нещодавніх перемовин з очільником Білого дому Джо Байденом він заявив, що російський диктатор Володимир Путін дуже боїться того, що наша країна нарешті стане самодостатньою та незалежною саме у військовому плані.
На переконання президента, якщо українське виробництво стане потужним, то Україна залежатиме здебільшого від самої себе.
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