Президент Бразилии планирует пригласить Путина посетить страну — какие последствия

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что главу Кремля Владимира Путина позовут на саммит стран G20 в его страну. Однако там он может быть арестован по решению Международного уголовного суда.

Президент Бразилии планирует пригласить Путина посетить страну

По словам Лула да Силвы, президенту РФ придется "оценить последствия" своего приезда.

Если Путин приедет на встречу G20 в Бразилию, он знает, что может произойти, сказал политик на пресс-конференции в Берлине. Поделиться

Отметим, что саммит G20 должен пройти в следующем году в Рио-де-Жанейро.

Путин на этой неделе посетит две страны

Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит Соединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, где проведет переговоры.

По его словам, это будет "рабочий визит", предусматривающий переговоры, прежде всего, с наследным принцем Саудовской Аравии. До этого Путин залетит в Эмираты, где также будет "рабочий визит".

Вероятно, планируемый визит президента РФ может состояться на фоне того, как группа ОПЕК+, в которую входят все три страны, на прошлой неделе согласилась на добровольное сокращение добычи нефти на общую сумму около 2,2 миллиона баррелей в день.