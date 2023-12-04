Путина выбрали одним из претендентов на звание "Человек года" по версии Time

Российский диктатор Владимир Путин, который уже второй год ведет полномасштабную захватническую войну против Украины, попал в список номинантов на звание "Человек года 2023" от журнала Time.

Путин может стать "Человеком года" по версии Time

Редакция издания пока никак не объяснила, как главе Кремля удалось стать одним из претендентов на это звание.

Как оказалось, в общей сложности список состоит из 9 номинантов, а именно:

певицы Тейлор Свифт;

короля Великобритании Чарльз ІІІ;

Барби – после успеха одноименной ленты режиссера Греты Гервиг;

участников забастовки в Голливуде;

гендиректора компании OpenAI Сэма Альтмана;

прокурора экспрезидента США Дональда Трампа;

главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Павелла;

главы Китая Си Цзиньпин;

российского диктатора Владимира Путина.

Редакторы готовятся к объявлению «Человека года 2023» по версии Time — ежегодного выбора личности, группы или концепции, которые оказали наибольшее влияние на мир в течение предыдущих 12 месяцев, — сказано в сообщении издания. Поделиться

Кого раньше Time выбирал "Человеком года"

Как уже упоминалось ранее, в 2022 году "Человеком года" выбрали президента Владимира Зеленского и "дух Украины".

Тогда же за победу сражались президент США Джо Байден и вице-президент Камала Гаррис, Мартин Лютер Кинг-младший, канцлер Германии Ангела Меркель, Папа Римский Франциск и экоактивистка Грета Тунберг.

В 2021 году "Человеком года" стал скандальный миллиардер и бизнесмен Илон Маск.

Стоит напомнить, что российский диктатор уже побеждал в номинации "Человек года" от Time в 2007-м.