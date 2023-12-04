Высечь плетью на Красной площади. В РФ хотят пытать звезд, которые выступили против войны

Депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов публично пофантазировал о том, как российские власти могли бы поиздеваться над звездами, которые не поддержали полномасштабное вторжение в Украину.
Власти РФ хотят поквитаться с российскими звездами, вставшими на защиту Украины
В России нашлось не так много представителей шоу-бизнеса, которые не побоялись выступить против режима Путина и заявить о том, что они считают войну РФ против Украины преступлением.
Большинству из них в стране-агрессорке присвоили статус "иноагента".
Однако, по убеждению Андрея Свинцова, этого мало, поэтому он предлагает высечь плетью на Красной площади тех артистов, которые не поддержали вторжение, однако впоследствии вернулись в Россию.
Он также начал утверждать, что разделяет медийных персон, выехавших из РФ после 24 февраля, на две категории: "меньшие предатели" и "большие предатели".
Первые – уехали и отмолчались, а вторые – открыто осудили войну в Украине.
Первых, как предлагает путинист, простить можно, но только при применении к ним специального налогового режима – 95% налогов с дохода такие артисты должны отдавать на поддержку "СВО", а 5%, “пусть уже будет, могут оставить себе”. Других же нужно судить по закону.
Пропагандисты также поинтересовались у российского депутата, что делать с теми, кто осуждал российский террор и оккупационную политику Кремля, но все же одумался и решил вернуться на родину.
Какие российские звезды выступили против войны:
музыкант Андрей Макаревич;
актриса Лия Ахеджакова;
певица Алла Пугачева;
юморист Максим Галкин;
телеведущая Екатерина Варнава;
рэпер Oxxxymiron;
актриса Мария Машкова;
журналист Юрий Дудь;
рэпер Face.
Перечень российских медийных персон, вступившихся за Украину, намного больше. Однако некоторые звезды уже успели передумать. К примеру, скандальный рэпер Моргенштерн и тиктокер Даня Милохин, которые хотят вернуться в Россию.
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